Вместо видеочатов компания запланировала добавить в мессенджер голосовые сообщения и короткие видео.
- Глава корпоративного мессенджера Slack Стюарт Баттерфилд заявил, что видеозвонки вряд ли помогут сервису расширить аудиторию. Об этом Баттерфилд сообщил в интервью The Vergecast.
- Компания не планирует запускать в сервисе видеочаты в реальном времени — для этого уже есть Zoom. По словам Баттерфилда, лучшей альтернативой будет интеграция Zoom в Slack.
- Сам мессенджер сосредоточился на коротких видео и аудиосообщениях наподобие тех, что есть в WhatsApp и iMessage, пишет издание. Баттерфилд также рассказал, что в сервисе появится отложенная отправка сообщений — компания внедрила соответствующее API.
- Он упомянул, что компания думает над дополнительными инструментами, которые предоставят пользователям «больше контроля над уведомлениями». Кроме того, есть шанс, что Slack добавит внутри каналов «Истории» по аналогии с Instagram, заявил глава компании.
- В марте 2020 года Slack сообщил о планируемой интеграции с Microsoft Teams. Slack разрабатывает инструмент, который позволит пользователям двух мессенджеров звонить друг другу.
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