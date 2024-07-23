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Таня Боброва
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Приложение «Авито» вернулось в App Store

Чтобы вернуть приложение, компании понадобилось меньше суток.

  • Приложение «Авито» снова доступно для скачивания в App Store, сообщила компания. «Рады, что удалось быстро решить вопрос», — отметили там, но не уточнили, почему сервис удаляли.
  • Приложение «Авито» пропало из магазина Apple накануне. Компания рекомендовала пользователям не удалять уже установленные программы и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
  • Приложение «Авито» уже удаляли из App Store в 2019 году — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.
  • В декабре 2023 года под санкции США попал Иван Таврин. Принадлежащая ему Kismet Capital Group в октябре 2022-го купила «Авито».

#новости #авито

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5
5 комментариев
Илья

Повертели башкой на камеру, скинули уставные документы и выписки с банковских счетов.

4
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Александр Кливецкий

Как я рад

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Pinky

Жаль. Такая мерзкая контора, что лучше бы ещё и из гуглплея удалили

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Согласовано

Подробно в теме не разбираюсь, никогда не пользовался площадкой. Но разве весь этот дэбилизьм от площадки не идет от того, что наши люди очень хитровыесообразительные?

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Согласовано

В итоге что? Эпол поводил по губам и вашим и нашим получается? Интересно, какое приложение эпол должно удалить из "рустора" что бы наш соотечественник провозгласил "вот теперь я правда заипался" и убрал айфон в тумбочку?

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