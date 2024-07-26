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Таня Боброва
Сервисы

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании»: Роскомнадзор прокомментировал «замедление» YouTube

И отметил: к снижению качества работы сервиса приводит «политика компании», которая ушла из России.

  • Основание для «принятия мер» в отношении YouTube — «многочисленные» нарушения законодательства России и «неуважение к нашей стране и гражданам», заявили РБК в Роскомнадзоре.
И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой.
Роскомнадзор
  • Роскомнадзор считает, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи». Суд в Москве признал банкротом российскую «дочку» Google в 2023-м. Компания объясняла свой банкротный иск арестом счетов, который заблокировал работу.
  • Роскомнадзор также напомнил, что «неоднократно» обращался к Google с требованием о разблокировке более 200 аккаунтов российских пользователей, но не получал ответа.
  • 25 июля 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube. Пока только на десктопе. Он назвал меру «деградацией». Позже депутат пояснил, что «деградация качества» началась из-за того, что Google перестала обслуживать оборудование в России.
  • Заявление Хинштейна последовало за сообщением «Ростелекома». Тот ещё 12 июля 2024-го предупредил о возможных сбоях в работе YouTube из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google».

#новости #youtube

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51 комментарий
Mikhail Dragunov

Ебанаторий...

9
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xsignes

Хм, ну будет же рутуб - захотел, смотришь ролики про сво, а если не хочешь, то смотришь ролики про сво

8
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ellison9

а шибко умные будут смотреть кино в колымском кинотеатре

2
1
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Иван Иванов

а шортсы про сво есть? шортсы это такие короткие ролики, продолжительностью дня 3 максимум

3
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А10

Смотри не порвись

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Пролетая над ведром картошки.

Можно поржать с ТП в " Беремена в 16-ть".

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ellison9

хватит мучить сову - рубить кабель не дожидаясь перетонита

5
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