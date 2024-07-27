Правительство утвердило список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и ТВ на 2025 год

«Яндекс Браузер», Rutube, Госуслуги и другие программы.Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV.Для смартфонов и планшетов это 19 приложений: «Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой», «Яндекс Карты», «2ГИС», «Яндекс Диск», «Почта Mail.ru», «VK Мессенджер», «Маруся», «Дзен», Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, Госуслуги, «МойОфис Документы», Kaspersky Free, RuStore, «Честный знак», «Литрес: читай и слушай».Для компьютеров: «Яндекс Браузер», «МойОфис стандартный. Домашняя версия» и Kaspersky Free. Для Smart TV: «Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой», Rutube, «VK Видео» для Smart TV, «иви», «Первый», НТВ, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, Start, «Смотрим», Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн» и Movix от «Дом.ру».Закон об обязательной предустановке российских программ на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. Перечень ежегодно утверждает правительство. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.Опрошенные «Ведомостями» аналитики напомнили, что требование о предустановке отечественного ПО реализовано в виде всплывающего окна со списком приложений при первоначальной настройке устройства. По их словам, в целом требования соблюдают «белые» участники рынка — например, розница мобильных операторов.#новости
Мне кажется, пользователям за это г... еще нужно доплачивать
Устанавливаете всю эту херобору на ваш свежий девайс, и он превращается в лагающий кирпич
Главное, что в этом приказе не сказано, что их нельзя удалять.
За удаление каспера 15 лет Колымы, за удаление «первого» (что бы это ни было) — 40 лет строго расстрела и просмотра всяких соловьёвых.
«Яндекс Карты», «2ГИС»
А зачем одному пользователю две карты?
Иллюзия выбора.
Всего должно быть два. Кроме сыра, он один, «российский»