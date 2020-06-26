Коротко о том, как использовать App Clips в бизнесе, что советует компания при разработке мини-приложений и есть ли похожие сервисы.

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На WWDC Apple анонсировала мини-приложения App Clips для iOS 14. С их помощью пользователь может получить быстрый доступ к определённой функции приложения без загрузки его полной версии из App Store.

Для пользователей — это возможность быстрее и проще оформлять заказ, а для компаний — новый способ привлечь внимание аудитории, которая устала от установок приложений, считают эксперты-маркетологи и разработчики.

При этом App Clips могут стать для Apple дополнительным способом завязать пользователей внутри своей экосистемы — с акцентом на конфиденциальности, скорости работы, простоте оказания услуги и возможностях сетей 5G.

Метка App Clips в демо-ролике Apple для разработчиков Apple Developer

Как работают App Clips

App Clip — это небольшая часть приложения размером не более 10 МБ, которая позволяет быстро выполнить определённую задачу без загрузки и установки полной версии приложения. Она фокусируется на одной функции, например, заказе еды, аренде велосипеда, бронировании стола.

В App Clips разработчики могут добавить поддержку Apple Pay и вход через Apple ID для быстрой авторизации и оплаты услуг и товаров — без регистрации, ввода дополнительной информации и номера банковской карты.

Также в App Clip можно разместить кнопку для скачивания полной версии приложения — все данные пользователей автоматически сохраняются и переносятся после его установки.

Apple заявляет, что пользователи могут использовать App Clips как в офлайне, так и в онлайне, для них есть несколько вариантов запуска:

отсканировать фирменную метку App Clip или стандартный QR-код;

прикоснуться iOS-устройством к NFC-метке;

перейти по URL-ссылке в Safari, «Сообщениях» и других сервисах;

запустить из баннера на сайте;

открыть предложенный App Clip в Apple Maps;

Siri может предложить открыть App Clip на основе местоположения пользователя.

У одного приложения может быть несколько App Clip для разных сценариев использования. Они не сохраняются на домашних экранах iOS, а размещаются в «Библиотеке приложений». Через 30 дней с момента последнего запуска App Clip автоматически удаляются с устройства.

App Clip умеет сохранять данные о заказах клиента и показывать ему рекомендации: например, определенные позиции меню в кафе или популярные услуги.

Варианты карточки App Clip Apple Developer

Пользователи могут делиться App Clips в соцсетях или мессенджерах через URL-адрес мини-приложения. Если у пользователя уже есть установленное приложение, оно будет запускаться при сканировании метки.

Для App Clips в iOS 14 появится новый тип push-уведомлений — их можно отправлять в течение восьми часов после запуска приложения. Разрешение на получение этих уведомлений включено по умолчанию, но пользователи могут отключить это в параметрах App Clip.

App Clips могут по умолчанию единоразово проверять физическое местоположение пользователя, чтобы исключить случаи мошенничества (например, при аренде транспорта).

При этом App Clip будет использовать ту же кодовую базу, что и основное приложение, а по своему формату больше похожи на плагин или контейнер, отмечают iOS-разработчики.

Кому могут пригодиться App Clips

Новая функция станет полезной для любых компаний, у которых есть механизм заказа товара или услуги, отмечает агентство IPG Mediabrands.

Например:

Запускать прокат велосипедов с NFC-метками: люди сканируют её, запускают App Clip и моментально арендуют велосипед.

Кафе и рестораны могут использовать App Clip для быстрых предзаказов через Smart App Banner на сайте заведения или предложить отсканировать NFC-тег на столике, чтобы оплатить еду.

В музеях и других культурных организациях посетители могут сканировать визуальные коды на этикетках рядом с экспонатами, чтобы запустить приложение и посмотреть контент в дополненной реальности или включить аудиогид.

Агрегаторы, например, сервисов доставки еды, могут создавать «приложения» для различных брендов, компаний и услуг. Для каждого бизнеса можно выбрать уникальный App Clip по дизайну, формату карточки и логотипу.

Банки и другие организации могут управлять очередями: посетители получают код с номером в очереди через мини-приложение.

Разработчики супераппов могут для каждого микросервиса создать отдельный App Clip в зависимости от контекста использования.



Размещать в автосалонах метки с информацией о каждом автомобиле и, например, быстрым предложением оформить тест-драйв или оформить покупку.

Быстро получать в магазинах торговых центров скидки и бонусные карты.

Покупать продукты в магазинах без касс.

Получать посадочные талоны, время выхода на посадку и другую информацию в аэропортах.

Узнавать автобусные маршруты по меткам на остановках.

Создавать бесконтактные банкоматы и билетные терминалы в кинотеатрах.

Почему функция может быть важной для брендов

Поиск приложений и сложность их загрузки — это проблема для компаний, которые хотят, чтобы их сервисом пользовались и сохраняли приложение на экранах смартфонов, пишет IPG Mediabrands. Сейчас трудно убедить пользователей загрузить новое приложение, так как их внимание в основном сосредоточено на нескольких избранных сервисах.

App Clip — это гибкий «обходной путь», который может помочь брендам точечно предлагать услуги и информацию о себе только в тот момент, когда они действительно нужны пользователям, а затем плавно переводить их в основное приложение.

Например, с помощью QR-кодов и NFC-меток App Clip рестораны, отели, предприятия ритейла и недвижимости смогут предлагать клиентам цифровые услуги: от заказа еды на вынос до самостоятельной регистрации в гостинице.

Те компании, у которых пока нет приложения, могут сконцентрироваться на основных услугах и перевести их в «цифру» с помощью App Clips — это будет намного проще и удобнее для клиентов, чем предлагать посещать сайт или разрабатывать полноценное приложение, считают аналитики IPG Mediabrands.

Какие советы по созданию App Clips даёт Apple

Сосредоточиться на основных функциях. Взаимодействие с App Clip должно быть быстрым и простым, лишние функции нужно убрать.

Не нужно использовать App Clips только в маркетинговых целях. Они должны представлять ценность и помогать выполнять задачи, а не рекламировать товары и услуги.

Интерфейс должен быть линеен, прост в использовании. У App Clip не должно быть вкладок, сложной навигации и настроек. Количество экранов и форм ввода нужно сократить до минимума.

Демо-приложение App Clip Apple Developer

При запуске покажите наиболее релевантную часть App Clip: пропустите ненужные шаги и сразу отправляйте клиентов в ту часть, которая лучше всего соответствует контексту.

Убедитесь, что люди могут сразу использовать App Clips. Они должны содержать все необходимые для работы ресурсы — пользователь не должен видеть заставки и ждать запуска.

App Clip должен быть небольшого размера. Чем оно меньше, тем быстрее запустится на устройстве. Особенно это важно, если скорость интернета ограничена (например, если метка расположена в месте с плохим покрытием 4G или в местах большого скопления людей).

Максимально сократите ненужный и посторонний код, удалите неиспользуемые ресурсы, избегайте подзагрузок данных.

Сделайте App Clip доступным для совместного использования: создайте возможность делиться ссылками на App Clips и запускать их из совместимых приложений, например, через «Сообщения».

Упростите оплату услуги или продукта. Ввод платёжной информации может быть долгим и подверженным ошибкам. Apple рекомендует использовать технологию Apple Pay для быстрого оформления заказов и оплаты.

Старайтесь не требовать создания учетной записи до того, как клиент воспользуется услугой. Если же учетная запись необходима, ограничьте количество нужной для ввода информации. Например, предложите войти через аккаунт Apple.

Переход из App Clip в полное приложение должен быть плавным и знакомым. Установка приложения заменяет App Clip, а все его метки будут автоматически запускать полную версию. Поэтому нужно, чтобы пользователи получили аналогичный UI и не были вынуждены проходить дополнительные шаги, например, заново регистрироваться или входить в аккаунт.

Зачем Apple нужны App Clips и при чем тут 5G

Apple делает большой акцент на конфиденциальности пользователей в своих сервисах, подталкивая клиентов к выбору безопасных приложений, которые не будут за ними следить, собирать и продавать данные, отмечает IPG Mediabrands.

Защита данных может стать отличительной чертой Apple против своих конкурентов, чьи бизнес-модели основаны на продаже рекламы, считает агентство.

Например, для этого компания запустила систему аутентификации «Войти через Apple» с возможностью сгенерировать одноразовую почту, а также запрещает приложениям собирать данные без разрешения или видоизменять их.

В iOS 14 пользователи смогут передавать приблизительное, а не точное местоположение, отслеживать, какие данные собирают приложения через App Store и Safari и безопасно заходить на сайты с помощью Face ID и Touch ID.

Активность Apple в области безопасности данных может вынудить бренды сильнее соответствовать новым ожиданиям потребителей: пересмотреть политику сбора данных, быть более открытыми и простыми словами объяснять, зачем им необходима та или иная информация о пользователе.

На этом фоне App Clips может стать новым способом познакомиться с потенциальными клиентами: они интегрированы в экосистему Apple и могут укрепиться в сознании как безопасный канал связи с брендом, отмечает IPG Mediabrands.

Кроме этого, App Clip может изменить отношение пользователей к текущей модели приложений, отмечает блогер Хоакин Менсия. App Clips — это быстрые и функциональные мини-приложения, завязанные на Apple Pay и Apple ID, и для использования которых пользователям не нужен App Store, регистрация или ввод данных о карте.

Это автоматически выделяет сервисы Apple и ограничивает сервисы других компаний (например, PayPal), которые вынуждены предлагать скачать приложение через App Store, регистрироваться или входить в профиль через веб-версию. В результате пользователям будет проще взаимодействовать с услугами Apple, а компания будет получать комиссию за транзакции.

Издание PC Mag предполагает, что App Clip — это подготовка разработчиков к выходу iPhone с поддержкой 5G-сетей. Благодаря высокой скорости соединения в сетях 5G облачные и локальные данные, например, хранилище фото и видео, станут неотличимы друг от друга.

На этом фоне App Store, в котором нужно искать и ждать, пока приложение загрузится и получит данные от пользователя, будет выглядеть устаревшим сервисом, считает PC Mag. 5G-сети могут сделать взаимодействие пользователя с приложениями быстрее и легче: они будут использовать только те функции, что могут понадобиться немедленно.

Есть ли у App Clips аналоги

То, что для Apple — новый подход, для Китая — уже не новость благодаря WeChat, отмечает издание China Morning Post. Внутри WeChat — множество мини-приложений, которые также могут загружаться и устанавливаться мгновенно, а их размер не превышает 10 МБ.

Например, чтобы заказать такси, пользователю WeChat достаточно нажать на миниапп службы такси. Они могут быть найдены поиском по ключевым словам либо через сканирование QR-кода. Необходимости загружать дополнительное приложение — нет.

За счет того, что множество различных сервисов работают внутри WeChat, некоторые эксперты называют приложение «операционной системой» для китайских смартфонов.

Основное отличие WeChat от AppClip — для запуска миниаппа сначала нужно запустить WeChat, тогда как Apple предлагает мгновенно открывать мини-приложение на уровне системы.

Если Apple сделает акцент на использование популярных в Китае QR-кодов, это может привлечь больше пользователей к экосистеме Apple и платёжному сервису Apple Pay. Сейчас большинство китайцев пользуется платёжными системами Tencent и Alibaba, основанные на QR-кодах, а не NFC-сервисом Apple Pay.

Похожий сервис мгновенных приложений есть и у Google — Android Instant Apps, запущенный в 2016 году. Но компания в основном позиционирует их в качестве упрощенного инструмента для тестирования приложений перед скачиванием полной версии.

У Apple больше шансов на успех с App Clips с более понятными примерами использования: Instant Apps в основном используют для рекламы игр, а инициатива не получила особого интереса среди разработчиков и пользователей, отмечает Fast Company и сообщество Reddit.

Есть ли смысл в мини-приложениях

После презентации WWDC редактор Gizmodo Виктория Сонг опубликовала колонку, в которой раскритиковала идею Apple. По мнению Сонг, нет смысла использовать как Google Instant Apps, так и Apple App Clips.

Например, для оплаты услуг и товаров вполне достаточно распространённого Apple Pay, а аренда транспорта обычно происходит в домашнем регионе, где приложение используется достаточно часто, чтобы хранить его на смартфоне. Если же пользователю не понравился сервис после первой поездки или посещения — удалить приложение займёт две секунды, отмечает журналистка.

Если же Apple позиционирует App Clips как способ избавиться от беспорядка на домашних экранах, для этого служит «Библиотека приложений», которая появится в iOS 14 — и если пользователь может аккуратно организовать пространство на экране, то ему незачем запускать мини-приложения.