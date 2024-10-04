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Таня Боброва
Сервисы

Разработчик браузера Arc запустил открытое бета-тестирование версии для Android

Несколько недель компания проводила его в закрытом режиме.

  • The Browser Company начала открытое бета-тестирование своего браузера Arc Search для Android, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.
  • До этого она тестировала Android-версию с 18 тысячами пользователей почти четыре недели в режиме закрытой беты. В своём аккаунте в X разработчик также показал иконку для этой версии.
Скриншот поста из аккаунта Arc в X
Скриншот поста из аккаунта Arc в X
  • Первый релиз браузера Arc состоялся в апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего. В июле 2023 года компания открыла доступ к браузеру всем пользователям macOS, а в апреле 2024-го — пользователям Windows 11. Также есть версия для iOS — в начале 2024 года разработчик выпустил новое приложение с функциями ИИ.
  • Arc работает на движке Chromium. Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели. Их можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Среди функций — Browse for Me: при поиске алгоритмы просматривают несколько страниц и создают новую с наиболее подходящими ответами.

#новости #arcbrowser

22
14
14 комментариев
Sergey

Зачем нужен ещё один браузер на хромиуме, если есть Яндекс браузер? Я без сарказма. Где ещё найти браузер, который переводит видео, дает краткое содержание контента? И ещё осуществляет поиск по тексту страницы с учетом морфологии?

3
1
1
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Илюша

Перевод делается расширением везде, остальное мусор. А вот вертикальные вкладки - это тема.

7
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Нейрослав Жепетеев

Заценил кто? С Водалиса смысл есть прыгать на это чудо?

2
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Станислав Трубин

Я только Водалис недавно заценил. Пока что не совсем привычно, но есть интересные фишки. А почему ты хочешь перепрыгнуть?

2
Ответить
Фан-клуб Валентина Стрыкало

Что такое водалис?

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Казума Малевич

непонятно почему на 10 винде нет

2
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Антон Астафуров

Есть. Недавно поставил

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