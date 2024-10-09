Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» анонсировал выход её «гибридной» версии в 2025 году

К мобильному устройству под управлением «Авроры» нужно будет подключить монитор, клавиатуру и мышь.Продукт будет доступен частным и корпоративным клиентам, пишет «Ъ» со ссылкой на гендиректора фирмы-разработчика «Открытая мобильная платформа» (ОМП) Павла Эйгеса.Приложения для компьютерных операционных систем на основе Linux и Windows работать на «гибридной» «Авроре» не будут. При этом разрабатывать полноценную десктопную версию пока не хотят.Вместо этого компания решила сосредоточиться на развитии «многоцелевой платформы — в том числе для реализации концепции гибридного рабочего места». Владелец ОМП «Ростелеком» вложит в направление около 500 млн рублей.Собеседник «Ъ» на рынке ПО допускает, что этих денег хватит только для доработки интерфейса. А источник газеты среди разработчиков электроники считает сумму завышенной, потому что компания не собирается разрабатывать приложения под ОС.Источник фото: «Известия»По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года выручка ОМП составила 165,9 млн рублей, а чистый убыток — 1,2 млрд рублей.Смартфоны и планшеты на российской «Авроре» выпускают такие производители, как Fplus, Yadro и «Байтэрг».Полина ЛааксоТехника27.10.2022«Ростелеком» хочет выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году — «Ъ» Для этого придётся ввести запрет на установку российского ПО на иностранные устройства и ограничить параллельный импорт. Но участники рынка считают, что даже это не поможет.#новости #аврора
Мне уже плохо от этих колхозных уродливых иконок
Скоро запретят iOS И Android, так быстро привыкать придется :)) iOS и Android останутся только для детишек российской элиты - граждан "вражеских2 западных стран.
А мне просто что-то от этого плохо.
В зеркале.
Это старые иконки вроде бы, новые норм +-