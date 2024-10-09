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Полина Лааксо
Сервисы

Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» анонсировал выход её «гибридной» версии в 2025 году

К мобильному устройству под управлением «Авроры» нужно будет подключить монитор, клавиатуру и мышь.

  • Продукт будет доступен частным и корпоративным клиентам, пишет «Ъ» со ссылкой на гендиректора фирмы-разработчика «Открытая мобильная платформа» (ОМП) Павла Эйгеса.
  • Приложения для компьютерных операционных систем на основе Linux и Windows работать на «гибридной» «Авроре» не будут. При этом разрабатывать полноценную десктопную версию пока не хотят.
  • Вместо этого компания решила сосредоточиться на развитии «многоцелевой платформы — в том числе для реализации концепции гибридного рабочего места». Владелец ОМП «Ростелеком» вложит в направление около 500 млн рублей.
  • Собеседник «Ъ» на рынке ПО допускает, что этих денег хватит только для доработки интерфейса. А источник газеты среди разработчиков электроники считает сумму завышенной, потому что компания не собирается разрабатывать приложения под ОС.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года выручка ОМП составила 165,9 млн рублей, а чистый убыток — 1,2 млрд рублей.
  • Смартфоны и планшеты на российской «Авроре» выпускают такие производители, как Fplus, Yadro и «Байтэрг».
Полина Лааксо
Техника
«Ростелеком» хочет выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году — «Ъ»

Для этого придётся ввести запрет на установку российского ПО на иностранные устройства и ограничить параллельный импорт. Но участники рынка считают, что даже это не поможет.

Источник: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fnewsnn.ru%2Fnews%2Feconomy%2F03-07-2020%2Frostelekom-soobschaet-o-nachale-proizvodstva-otechestvennyh-planshetov-dlya-perepisi&amp;psig=AOvVaw11nmSsJYe4wbK9m-rpVxqZ&amp;ust=1666938017170000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CA0QjRxqFwoTCNjy9JTi__oCFQAAAAAdAAAAABAK" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NewsNN</a>

#новости #аврора

88
61
61 комментарий
THE DUDE

Мне уже плохо от этих колхозных уродливых иконок

15
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Valeriy

Скоро запретят iOS И Android, так быстро привыкать придется :)) iOS и Android останутся только для детишек российской элиты - граждан "вражеских2 западных стран.

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Сто к одному

А мне просто что-то от этого плохо.

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Стереографика - чудо иллюзии

В зеркале.

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Рот Торов

Это старые иконки вроде бы, новые норм +-

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Джейкоб Петрович
11
1
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