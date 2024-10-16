Airbnb запустила «сеть вторых хозяев» — поиск арендодателей, которые помогут с управлением жильём

Их можно попросить настроить описание жилья или даже общаться с гостями и встречать их.Функцию «второго хозяина» сервис представил летом 2023 года — она позволяет добавлять пользователя для управления жильём и делиться с ним заработком. Теперь Airbnb запустила «сеть вторых хозяев», пишет TechCrunch.Инструмент позволяет найти себе «совладельца», с которым можно разделить обязанности по управлению. Он сможет, например, помочь настроить цены, управлять объявлениями, отвечать гостям на запросы о бронировании, общаться с ними, встречать на месте, решать проблемы с жильём и выполнять другие обязанности.Источник: AirbnbЦены на свои услуги «вторые хозяева» назначают сами. Можно просматривать анкеты и найти подходящего «совладельца», а затем связаться с ним.Стать «вторым хозяином» может только арендодатель с рейтингом не ниже 4,8. За год ему нужно принять в сумме бронирования на 100 ночей, одно размещение должно длиться больше трёх или десяти дней. Это как минимум 10 размещений по десять дней.Функция доступна в десяти странах — во Франции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, Австралии, Мексике, Канаде, США и Бразилии.#новости #airbnb
аирбнб помойка, не поленюсь еще раз написать об этом🤗
А раскрыть свою мысль еще раз не поленитесь?
Теперь не придётся объяснять гостям, почему их встречает какой-то незнакомый человек, а не хозяин
последние 8 бронирований из 10 меня встречала коробка с ключами
а то гостям не все равно кто их встретит, незнакомый человек, хозяин или второй хозяин)
Наконец-то Airbnb официально узаконил работу тех, кто давно помогает друзьям с их квартирами
Интересно, в резюме "второго хозяина" надо указывать опыт заправки кроватей и навыки общения с соседями, которые против посуточной аренды?