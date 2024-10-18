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Таня Боброва
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«1С» запланировала поднять цены на свои продукты на 10-18% в 2025 году

В компании объясняют это ростом затрат на разработку.

  • На «основную часть решений» цены вырастут на 14%, на «самую массовую группу лицензий», на рабочие места, — на 10%, а на некоторые позиции — на 18%. Об этом пишет РБК со ссылкой на основателя разработчика «1С» Бориса Нуралиева. Примеры издание не приводит.
  • Для лицензий ПРОФ (для небольших организаций, где одновременно работают до 500 пользователей) цены вырастут с 1 апреля, для лицензий КОРП (для крупных компаний) — с 1 июля 2025-го.
  • По словам Нуралиева, некоторые клиенты говорят о высокой стоимости лицензии на продукты «1С», но «на самом деле её цена намного ниже западных аналогов».
  • В компании уточнили РБК, что будущее повышение цен — плановое: функциональность продуктов развивается, а затраты на разработку, в том числе рыночные зарплаты программистов и оборудование, «достаточно заметно» растут. «Надо учитывать, что большую часть этого повышения получат наши партнёры-внедренцы (скидка “1С: Франчайзи” составляет 55% от розничной цены)», — добавили в компании.
  • Согласно августовскому опросу ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», который приводит РБК, 70% разработчиков ПО в 2023 году не повышали цены на свои продукты, ещё 30% — увеличили стоимость на 20% за последние два года. Среди причин — рост зарплат ИТ-специалистов, инвестиций в разработку и общая инфляция.

#новости

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11
44
44 комментария
Albert Torkhov

Ничего удивительного, сейчас можно строчить новости про каждую компанию о повышении с их стороны цен на 1-20%

2025 год обещает быть с самыми высокими ценами

9
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Joe cocker

Только если до начала 2026

13
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дед Мазай и душнилы

Ну конечно 1С цены повышает справедливо. Зерно дорожает, комбайны дорожают, ГСМ дорожает - соответственно и продукты 1С дорожают ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

3
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Тучка

2025 год обещает быть с самыми высокими ценами

как будто когда-то было по-другому

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Курчатов

Я тут был на конференции и проходил мимо стенда 1С.... и чуть не помер от смеха. На стенде теже плакаты и мерч, что и 30 лет назад!

5
3
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Griby Lenina

1С это огромный корабль, который много лет плывет в неизвестном направлении и постоянно получает пробоины. Его спасает то, что на нем находится большое количество матросов, которые могут либо бежать заделывать эти пробоины, либо пойти на дно вместе с кораблем.

11
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Joe cocker

Так работает же. Зачем что-то новое изобретать?

5
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