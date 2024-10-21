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Артур Томилко
Сервисы

«Сравни» запустил сервис подбора кредитов для малого и среднего бизнеса

Через него можно подать единую заявку в банки-партнёры.

  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести ИНН и название компании, рассказали в «Сравни». Система автоматически проведёт прескоринг и предложит пользователю список банков с высокой вероятностью одобрения кредита и предварительными условиями.
  • После выбора подходящих предложений потребуется заполнить анкету и загрузить необходимые документы. Затем представитель «Сравни» согласует с клиентом условия кредита и другие детали.
  • Пока предприниматели могут подавать заявки в 18 банков, в том числе «Альфа-Банк», «Сбер», «Т-Банк», «Промсвязьбанк» и «МСП Банк».
  • Банки рассмотрят заявки в течение суток. После одобрения с компанией свяжется представитель банка для подписания договора.

  • У «Сравни» уже есть сервис «Кредитный рейтинг», который позволяет физлицам проверять свою кредитную историю и показывает шанс одобрения кредита в разных банках.

#новости #сравни

44
9
9 комментариев
Слегка Придурковатый

Заебёшься потом от спама избавляться.

8
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Денис Мухаметгалиев

А есть сервис для работников банков по подбору должника - МСБ с кредитной ставкой 23%?)

3
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Vera Wow

Да как бы ставка не улетела за 30%

1
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Курчатов

Кредиты под 30-40%?

3
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Вадим Д.

Удобно. Можно выбирать, в кабалу какому банку отправить бизнес.

1
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Комментарий недоступен

Угу. среднему и малому бизнесу же НУЖНЫ кредиты с нашей ставкой

1
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Игорь Пронин

Интересно, много кто сейчас кредиты берет под такую ставку?

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