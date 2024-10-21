«Сравни» запустил сервис подбора кредитов для малого и среднего бизнеса

Через него можно подать единую заявку в банки-партнёры.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести ИНН и название компании, рассказали в «Сравни». Система автоматически проведёт прескоринг и предложит пользователю список банков с высокой вероятностью одобрения кредита и предварительными условиями.После выбора подходящих предложений потребуется заполнить анкету и загрузить необходимые документы. Затем представитель «Сравни» согласует с клиентом условия кредита и другие детали.Пока предприниматели могут подавать заявки в 18 банков, в том числе «Альфа-Банк», «Сбер», «Т-Банк», «Промсвязьбанк» и «МСП Банк».Банки рассмотрят заявки в течение суток. После одобрения с компанией свяжется представитель банка для подписания договора.У «Сравни» уже есть сервис «Кредитный рейтинг», который позволяет физлицам проверять свою кредитную историю и показывает шанс одобрения кредита в разных банках. #новости #сравни
Заебёшься потом от спама избавляться.
А есть сервис для работников банков по подбору должника - МСБ с кредитной ставкой 23%?)
Да как бы ставка не улетела за 30%
Кредиты под 30-40%?
Удобно. Можно выбирать, в кабалу какому банку отправить бизнес.
Угу. среднему и малому бизнесу же НУЖНЫ кредиты с нашей ставкой
Интересно, много кто сейчас кредиты берет под такую ставку?