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Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс» начал тестировать рекламную сеть для блогеров в VK, Rutube, YouTube и Telegram

В 2023 году компания запустила сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах.

  • Рекламная сеть работает в режиме закрытого бета-тестирования, рассказали в компании. Для участия в нём нужно подать заявку.
  • Подключиться к рекламной сети могут блогеры, которые публикуются в VK, Rutube, YouTube и Telegram. Они смогут самостоятельно выбирать продукты или магазины клиентов «Яндекс Директа» и рекламировать их своей аудитории.
  • Чтобы получить вознаграждение, нужно добавить в публикацию партнёрскую ссылку. Его размер будет зависеть от активности подписчиков. Рекламодатели оплачивают только целевые действия, заданные в настройках кампании.
  • Всю рекламу, размещаемую через партнёрскую сеть, «Яндекс» автоматически маркирует и передаёт данные о ней в ЕРИР. Блогеру нужно только добавить пометку в свою публикацию.
  • В июле 2023 года «Яндекс» начал тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах. Объявления в нём автоматически подбирают нейросети «Яндекс Директа» на основе тематики канала. В ноябре того года сервис стал доступен всем, а в сентябре 2024 к нему разрешили подключать частные Telegram-каналы.

#новости #яндекс

55
14 комментариев
Водяной

Что мешает работать с этими платформами минуя греб** посредника в лице Яндекса?

8
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Запопу Кусь

Не советую вскрывать эту тему. Иначе в 2 часа ночи к вам приедут люди в жёлтых одеждах 😸

3
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react88

Эй , Яндекс наше все

1
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Frederik Appleberg

на@я заторможенный ЮТУБ нужен ВЕЛИКОМУ?

3
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Евгений

Это Яндекс великий? )))

1
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Евгений

Это Яндексу не поможет. Я уже всех клиентов на другие площадки перетянул. Яндекс стал продавать трафик ботов, наплодили ботов, которые создают видимость трафика и продают, а возможность вырезать эти площадки запретили и вообще лапшу вешают что там ИИ какой то учится на ваших деньгах и что надо просто подождать)) Только вот смысл, когда в том же Авито выложил объявления и получил заказы с ценой Лида в 20 раз дешевле. А в Яндексе ставишь ставку на ручной стратегии 300 руб за клик. А он берет и 1500 руб за клик списывает. В общем Яндекс это помойка и кто не понял ещё этого тому желаю удачи сохранить свои деньги)

3
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Sergey Zhukov

Всю рекламу, размещаемую через партнёрскую сеть, «Яндекс» автоматически маркирует и передаёт данные о ней в ЕРИР. А затем данные передаются в РКН и ОМОН.

1
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