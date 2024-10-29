Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
AI
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Microsoft рассказала о попытках Google «дискредитировать» её облачный бизнес в ЕС и Великобритании

Та якобы готовит очередную кампанию для манипуляции общественным мнением.

  • Кампания должна подорвать репутацию Microsoft в глазах регуляторов и политиков, а также «ввести в заблуждение общественность», заявила заместитель генерального юрисконсульта Microsoft Рима Элайли.
  • По данным Microsoft, для этого Google организовала лобби, куда пригласила несколько европейских облачных провайдеров. Они станут публичными лицами. Корпорация же «приложила много усилий, чтобы скрыть свою причастность» к инициативе. Об этом сообщил провайдер, который отказался вступать в группу.
  • Помимо этого, Google и так «прямо или косвенно» финансирует «теневые кампании» против Microsoft в ЕС и США. Например, чтобы исследователи, учёные и эксперты писали работы или выступали с замечаниями, которые критикуют корпорацию. Эти «проплаченные» публикации Google потом использует в качестве подкрепления своих слов.
  • Google также якобы подталкивает антимонопольных регуляторов к проверкам крупных игроков в облачном бизнесе. Сама говорит, что у неё бизнес заметно меньше, чем у Microsoft и Amazon. При этом по мощностям дата-центров Google лидирует, подчёркивает Элайли.
  • В Microsoft считают, что такими кампаниями Google пытается отвлечь внимание регуляторов от себя, а также затормозить конкурентов. Особенно на фоне возможного раздела бизнеса.
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bloomberg.com%252Fnews%252Farticles%252F2024-09-25%252Fgoogle-accuses-microsoft-of-abusing-dominance-in-eu-cloud-market%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw0z_GcdVCTqRPEM_wXEWv53%26amp%3Bust%3D1730297939097000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bopi%3D89978449%26amp%3Bved%3D0CBcQjhxqFwoTCOiulqPks4kDFQAAAAAdAAAAABAE&postId=1621862" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg</a>
Источник фото: Bloomberg
  • В сентябре 2024 года Google обвинила Microsoft в антиконкурентных практиках на рынке облачных услуг. Якобы Microsoft заключает «несправедливые» лицензионные соглашения с корпоративными пользователями, чтобы «подавлять конкуренцию».
  • По данным Google, если компания-клиент Microsoft запускает её продукты — например, Microsoft Office или Windows Server — на облачной платформе конкурента, она обязана платить «налог». Если использовать инфраструктуру Azure от самой Microsoft — доплачивать не нужно.
  • В своём обращении Google привела данные союза поставщиков облачных услуг CISPE от 2023 года — что европейские фирмы и организации из госсектора были вынуждены платить Microsoft в виде «штрафов» вплоть до €1 млрд в год (вместе или каждая — не уточняется). При этом в июле 2024 года члены CISPE заключили с Microsoft мировое соглашение.

#microsoft #google #новости

22
3 комментария
Вадим Д.

для манипуляции общественным мнениемGoogle не бело-пушист, но давай-давай (-:

Ответить
Иванов Иван

На фоне анального зондирования Гугла даже Микрософт кажется белым и пушистым.

Ответить
Хозяин

какой ужас

Ответить