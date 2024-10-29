Microsoft рассказала о попытках Google «дискредитировать» её облачный бизнес в ЕС и Великобритании

Та якобы готовит очередную кампанию для манипуляции общественным мнением.Кампания должна подорвать репутацию Microsoft в глазах регуляторов и политиков, а также «ввести в заблуждение общественность», заявила заместитель генерального юрисконсульта Microsoft Рима Элайли.По данным Microsoft, для этого Google организовала лобби, куда пригласила несколько европейских облачных провайдеров. Они станут публичными лицами. Корпорация же «приложила много усилий, чтобы скрыть свою причастность» к инициативе. Об этом сообщил провайдер, который отказался вступать в группу.Помимо этого, Google и так «прямо или косвенно» финансирует «теневые кампании» против Microsoft в ЕС и США. Например, чтобы исследователи, учёные и эксперты писали работы или выступали с замечаниями, которые критикуют корпорацию. Эти «проплаченные» публикации Google потом использует в качестве подкрепления своих слов.Google также якобы подталкивает антимонопольных регуляторов к проверкам крупных игроков в облачном бизнесе. Сама говорит, что у неё бизнес заметно меньше, чем у Microsoft и Amazon. При этом по мощностям дата-центров Google лидирует, подчёркивает Элайли.В Microsoft считают, что такими кампаниями Google пытается отвлечь внимание регуляторов от себя, а также затормозить конкурентов. Особенно на фоне возможного раздела бизнеса.Источник фото: BloombergВ сентябре 2024 года Google обвинила Microsoft в антиконкурентных практиках на рынке облачных услуг. Якобы Microsoft заключает «несправедливые» лицензионные соглашения с корпоративными пользователями, чтобы «подавлять конкуренцию».По данным Google, если компания-клиент Microsoft запускает её продукты — например, Microsoft Office или Windows Server — на облачной платформе конкурента, она обязана платить «налог». Если использовать инфраструктуру Azure от самой Microsoft — доплачивать не нужно.В своём обращении Google привела данные союза поставщиков облачных услуг CISPE от 2023 года — что европейские фирмы и организации из госсектора были вынуждены платить Microsoft в виде «штрафов» вплоть до €1 млрд в год (вместе или каждая — не уточняется). При этом в июле 2024 года члены CISPE заключили с Microsoft мировое соглашение.#microsoft #google #новости
для манипуляции общественным мнениемGoogle не бело-пушист, но давай-давай (-:
На фоне анального зондирования Гугла даже Микрософт кажется белым и пушистым.
какой ужас