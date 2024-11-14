«Билайн» запустил услугу по выпуску второй SIM-карты с тем же номером

До этого в качестве дополнительной можно было использовать только eSIM. Дополнительную SIM-карту можно оформить в офисе оператора. Входящие звонки будут поступать на оба устройства сразу, но SMS — только на «основную» (первую) SIM-карту, рассказали «Ъ» в компании.Услуга доступна в десяти регионах, каких именно — не уточняется. В «Билайне» рассчитывают, что она будет востребована у более чем 1 млн абонентов.Возможность выпуска дополнительной SIM-карты появилась благодаря «послаблениям от органов власти, которые, видимо, разрешили ограниченную географически эксплуатацию, нацеленную на b2c-устройства в связке смартфон и "умные" часы», полагает топ-менеджер J’son & Partners. По его оценке, число потребителей услуги к 2027 году может достичь 3 млн человек.При этом у технологии есть риски, отмечает он: если злоумышленник завладеет устройством со второй SIM-картой, то сможет принимать «авторизационные звонок» от сервисов, которые используют такой способ аутентификации.До этого дублировать один и тот же номер можно было только на eSIM. У «Билайна» услуга доступна с ноября 2023 года.В МТС и «Мегафоне» рассказали, что предлагают возможность подключения eSIM к действующему номеру, но отмечают, что услуга в основном востребована у клиентов для совершения звонков с «умных» часов.#новости #билайн
А зачем это кому-то надо? Ну, кроме мошенников, например.
Я не отдуплил, как связана вторая симка и «связка смартфон и "умные" часы»? Поясните.
Чтобы идти по улице и со своими часами разговаривать. Как придурковатый. А телефон в это время в заду на вибро.
В общем для любителей Эпла.
Это нужно тем, у кого часы с полноценным телефонным модулем. Тогда на физические активности можно не брать смартфон, который болтается в кармане и это не всегда удобно - например, при упражнениях.
Довольно нишевая потребность
Ну у меня в тачке телефон есть, я могу в неё воткнуть дубль своей, что бы не париться с пополнением её баланса и т.п. и при этом всегда можно побаловаться телефоном в тачке)
Ну типа наверное можно теперь носить только часы без телефона (кто это делает хз)
А к кому по твоему "утекают" все сливы данных ,для них все и мутится
Ура, мошенники уже оживились? Билайн выдаёт вторую симку по липовым паспортам или вообще без таковых?