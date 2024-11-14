Онлайн-переводчик DeepL запустил перевод устной речи — он распознаёт 13 языков, включая русский

Остальные: английский, испанский, итальянский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, турецкий, французский, шведский и японский.DeepL Voice переводит устную речь в письменную на все 33 языка, которые поддерживает. В будущем компания расширит и список распознаваемых языков.Пока опция доступна только корпоративным клиентам и в двух форматах. Сервис DeepL Voice for Meetings предназначен для видеоконференций. Его можно интегрировать в корпоративное ПО вроде Microsoft Teams. Есть поддержка технологии единого входа (SSO).В настройках каждый участник звонка может выбрать свой язык и язык перевода. Когда заговорят иноязычные собеседники (а говорить они могут на разных языках), в боковой панели будут появляться исходные реплики и перевод — в режиме реального времени.Так выглядит работа DeepL Voice for Meetings DeepL Voice for Conversations подойдёт тем, кто общается с иноязычными коллегами или клиентами тет-а-тет и живьём: например, в магазине, на производстве, в медучреждениях. Сервис будет доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.Так выглядит работа DeepL Voice for ConversationsКомпания утверждает, что не использует данные для обучения своих языковых моделей и не хранит расшифровки и переводы. Если закрыть видеозвонок и зайти обратно — транскрипт того, что уже сказали, пропадёт.DeepL — онлайн-переводчик на основе нейросетей. Запущен разработчиком Ярославом Кутыловски в 2017 году. В мае 2024 года компания привлекла $300 млн при оценке в $2 млрд.#новости #deepl
Лучший переводчик ever!
Сам юзаю, но то с артиклями траблы, то с to be
платное
Всякие бесполезные переводчики фрилансеры на завод ! 😂 Всякие бесполезные кодеры на очереди.
Приходит переводчик устраиваться на завод, а там всё давно роботизировано и люди не требуются.
А разве гугл переводчик этого уже не делает?
А разве другим из-за этого стало нельзя?