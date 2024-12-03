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Полина Лааксо
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«Яндекс Бизнес» запустил раздел для управления филиалами сетевых организаций в «Картах»

«Обновления» доступны в личном кабинете, сообщила компания.

  • Через них можно следить за появлением новых отзывов в разных карточках, отвечать на них и управлять медиаконтентом, который загружает как сам бизнес, так и пользователи: менять обложки видео, размечать категории фотографий, принимать уточнения.
  • В том же разделе система покажет, у каких филиалов нет галочки верификации и какие данные нужно добавить, чтобы её получить. Например, ссылку на сайт, цены, телефон или время работы.
  • По умолчанию лента показывает все обновления, но есть фильтры: «Отзывы», «Признак верификации» и «Данные».
Лента по умолчанию 
Лента по умолчанию 
Фильтр «Признак верификации»
Фильтр «Признак верификации»
Фильтр «Данные»
Фильтр «Данные»

#новости #яндекскарты

22
6 комментариев
Слегка Придурковатый

Постоянный слёт галочек - это пиздец. Зачем мне каждый месяц обновлять что-то, если ничего не меняется?

Но самый пиздец - это когда обнаруживаешь изменения, которые сам внёс ya.robot, и узнаёшь ты об этом постфактум, иногда просто случай. А изменения он часто вносит совершенно от балды и по какой-то своей непонятной логике.

2
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Максим Исаев

Я тут сет(тройку) собрал на новостях Яндекса, просьба к vc докинуть ещё новостей про Яндекс. Хочу каре собрать...

1
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Полина Лааксо
Автор

пожалуйста, оставайтесь на линии. на ваше обращение ответит первый освободившийся оператор

1
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Покушай булочек

так написано, что нихера не понятно

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