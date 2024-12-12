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Артур Томилко
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«Очередь» в такси «Эконом», «Помощник» в «Доставке» и новые функции «Алисы»: «Яндекс» провёл YaC 2024

Собрали главные анонсы.

  • «Яндекс» выпустил мини-сериал по итогам конференции YaC 2024 и рассказал о новых функциях, которые появится в продуктах компании.
  • «Яндекс Доставка» начала тестировать опцию «Помощник». Она позволяет поручать курьерам дополнительные задачи — например, забрать куртку из химчистки или зайти в магазин.

    Функция уже доступна жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

«Очередь» в такси «Эконом», «Помощник» в «Доставке» и новые функции «Алисы»: «Яндекс» провёл YaC 2024
  • В приложении «Яндекс Go» «скоро» появится функция «Очередь», которая будет доступна при заказе такси по тарифу «Эконом». В периоды высокого спроса она покажет пассажиру его место в очереди на назначение машины.
«Очередь» в такси «Эконом», «Помощник» в «Доставке» и новые функции «Алисы»: «Яндекс» провёл YaC 2024
  • «Яндекс» также представил новые «смарт-функции» для управления «ТВ станциями» с помощью «Алисы», разработанные на основе языковой модели YandexGPT 4. Теперь голосовой помощник может обрабатывать «многосоставные запросы» и лучше понимает «контекст экрана».
  • Например, раньше добавить сериал в папку «Буду смотреть» можно было только поочерёдными запросами: сначала «Алиса, найди», а потом «Алиса, добавь». Теперь ассистент понимает, что действия могут состоять из шагов, поэтому можно сразу добавлять сериал, пропуская поиск и страницу с описанием.
  • Кроме того, «Алиса» может выполнять сценарии, которые не заложены в неё заранее. Например, пользователь может сказать: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится этот матч». Нейросеть сама разложит запрос на два сценария, которые ей известны — узнает, когда закончится матч, и поставит таймер.
Изображение «Яндекса» 
Изображение «Яндекса» 
  • «Яндекс Маркет» расширил доставку «по клику» на ПВЗ. С 2020 года функция работала только на базе дарксторов «Лавки». Теперь курьера можно попросить забрать заказ из пункта самовывоза.
«Очередь» в такси «Эконом», «Помощник» в «Доставке» и новые функции «Алисы»: «Яндекс» провёл YaC 2024
  • «Яндекс» начал использовать «нейросеть-трансформер» для планирования траектории движения автономного транспорта. Её обучали на данных от специально отобранных компанией «высококлассных» водителей: с какими ситуациями они столкнулись на дороге и как на них отреагировали.
  • Yet Another Conference (YaC) — это ежегодная конференция «Яндекса», на которой компания рассказывает о своей работе и анонсирует новые функции и продукты.

#новости #яндекс

1616
45 комментариев
under construction

Яндекс пока не уберешь установщик браузера и всплывающие окна с страницы поиска иди в пень

17
2
1
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Andrew
17
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Бот ЦИПсО #66213

Зачем вообще яндексом пользоваться? Там еще и плашки про «ууу какой плохой сайт, законы нарушает».

3
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Фан-клуб Валентина Стрыкало

uBlock Origin + фильтры ruAdlist Counters, ruAdlist BitBlock

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Согласовано

такси по тарифу «Эконом» покажет пассажиру его место

15
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Sergei Timofeyev

В багажнике

5
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