«Очередь» в такси «Эконом», «Помощник» в «Доставке» и новые функции «Алисы»: «Яндекс» провёл YaC 2024

Собрали главные анонсы. «Яндекс» выпустил мини-сериал по итогам конференции YaC 2024 и рассказал о новых функциях, которые появится в продуктах компании.«Яндекс Доставка» начала тестировать опцию «Помощник». Она позволяет поручать курьерам дополнительные задачи — например, забрать куртку из химчистки или зайти в магазин. Функция уже доступна жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.В приложении «Яндекс Go» «скоро» появится функция «Очередь», которая будет доступна при заказе такси по тарифу «Эконом». В периоды высокого спроса она покажет пассажиру его место в очереди на назначение машины.«Яндекс» также представил новые «смарт-функции» для управления «ТВ станциями» с помощью «Алисы», разработанные на основе языковой модели YandexGPT 4. Теперь голосовой помощник может обрабатывать «многосоставные запросы» и лучше понимает «контекст экрана».Например, раньше добавить сериал в папку «Буду смотреть» можно было только поочерёдными запросами: сначала «Алиса, найди», а потом «Алиса, добавь». Теперь ассистент понимает, что действия могут состоять из шагов, поэтому можно сразу добавлять сериал, пропуская поиск и страницу с описанием.Кроме того, «Алиса» может выполнять сценарии, которые не заложены в неё заранее. Например, пользователь может сказать: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится этот матч». Нейросеть сама разложит запрос на два сценария, которые ей известны — узнает, когда закончится матч, и поставит таймер.Изображение «Яндекса» «Яндекс Маркет» расширил доставку «по клику» на ПВЗ. С 2020 года функция работала только на базе дарксторов «Лавки». Теперь курьера можно попросить забрать заказ из пункта самовывоза.«Яндекс» начал использовать «нейросеть-трансформер» для планирования траектории движения автономного транспорта. Её обучали на данных от специально отобранных компанией «высококлассных» водителей: с какими ситуациями они столкнулись на дороге и как на них отреагировали.Yet Another Conference (YaC) — это ежегодная конференция «Яндекса», на которой компания рассказывает о своей работе и анонсирует новые функции и продукты.#новости #яндекс
Яндекс пока не уберешь установщик браузера и всплывающие окна с страницы поиска иди в пень
Зачем вообще яндексом пользоваться? Там еще и плашки про «ууу какой плохой сайт, законы нарушает».
uBlock Origin + фильтры ruAdlist Counters, ruAdlist BitBlock
такси по тарифу «Эконом» покажет пассажиру его место
В багажнике