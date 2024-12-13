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Карина Пардаева
Сервисы

Google Play с 26 декабря 2024 года приостановит на «неопределенный» срок выплаты разработчикам из России

Загружать платные приложения для российских пользователей запретили весной 2022-го.

  • После 25 декабря 2024 года сервис перестанет начислять российским разработчикам доход от продаж по всему миру, а все платные покупки приложений, внутриигровые транзакции и подписки перестанут работать. Скриншотом письма от Google Play поделился пользователь «Хабра».
  • Заработок за декабрь компания выплатит разработчикам до 15 января 2025 года. После этого выплаты на счета в российских банках станут недоступны.
RoboFrom / Habr
RoboFrom / Habr
  • В марте 2022 года Google запретила размещать и обновлять платные приложения в Google Play. В компании тогда пояснили, что бесплатные игры и приложения российские пользователи по-прежнему смогут скачивать из Play Store. У них также останется доступ к тем платным приложениям, что уже были загружены или куплены.
  • В августе 2024 года Google отключила AdSense для всех пользователей из России.
  • С 13 декабря 2024-го компания деактивирует все белорусские аккаунты AdSense, AdMob и Ad Manager.

#новости #googleplay

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34 комментария
Антон Кузьмин

Удивительно что Гугл вообще на российские счета разрабам выплачивал после 2022.

Сначала тебе вешают штраф в 2 ахулиарда рублей, а потом ждут что платежи будут работать? 🤷‍♂️

17
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Артемий Какашко

Кто вешает? Разработчики?
Тяжело жить когда в голове нет базового понимания юриспруденции, а всё мироустройство основано на набросах в пабликах.

Вы в курсе когда решение вступило в силу?

1
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Vova Zhevnov

Чекаем. Ща госдумцы дадут жесткий ответ...
своим же согражданам

9
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new_comment

Не дадут. Их только радует забор с той стороны. С их точки зрения все разрабы, получающие деньги от Гугла - иноагенты.

3
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Люден

Разработчики с мозгами и зарабатывающими приложениями и так давно уехали, так что этот запрет ничего не меняет. Спасибо Гуглу, что не стал рубить с плеча в 22 году и дал время на безболезненную релокацию.

6
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new_comment

Разработчики перейдут на Аврору.
Своё, отечественное нужно поднимать!

4
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Egor Ka

Кто поумнее уже давно завели себе иностранные счета. Собственно на это было почти 3 года

4
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