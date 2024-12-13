Загружать платные приложения для российских пользователей запретили весной 2022-го.После 25 декабря 2024 года сервис перестанет начислять российским разработчикам доход от продаж по всему миру, а все платные покупки приложений, внутриигровые транзакции и подписки перестанут работать. Скриншотом письма от Google Play поделился пользователь «Хабра».Заработок за декабрь компания выплатит разработчикам до 15 января 2025 года. После этого выплаты на счета в российских банках станут недоступны.RoboFrom / HabrВ марте 2022 года Google запретила размещать и обновлять платные приложения в Google Play. В компании тогда пояснили, что бесплатные игры и приложения российские пользователи по-прежнему смогут скачивать из Play Store. У них также останется доступ к тем платным приложениям, что уже были загружены или куплены.В августе 2024 года Google отключила AdSense для всех пользователей из России.С 13 декабря 2024-го компания деактивирует все белорусские аккаунты AdSense, AdMob и Ad Manager.#новости #googleplay
Удивительно что Гугл вообще на российские счета разрабам выплачивал после 2022.
Сначала тебе вешают штраф в 2 ахулиарда рублей, а потом ждут что платежи будут работать? 🤷♂️
Кто вешает? Разработчики?
Тяжело жить когда в голове нет базового понимания юриспруденции, а всё мироустройство основано на набросах в пабликах.
Вы в курсе когда решение вступило в силу?
Чекаем. Ща госдумцы дадут жесткий ответ...
своим же согражданам
Не дадут. Их только радует забор с той стороны. С их точки зрения все разрабы, получающие деньги от Гугла - иноагенты.
Разработчики с мозгами и зарабатывающими приложениями и так давно уехали, так что этот запрет ничего не меняет. Спасибо Гуглу, что не стал рубить с плеча в 22 году и дал время на безболезненную релокацию.
Разработчики перейдут на Аврору.
Своё, отечественное нужно поднимать!
Кто поумнее уже давно завели себе иностранные счета. Собственно на это было почти 3 года