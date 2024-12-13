«Т-Банк» получил контроль в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery

Он увеличил долю с 33% до 51%.Стратегическое и операционное управление AnyQuery сохраняется за её сооснователями — Дмитрием Малашкиным и Артёмом Кругловым, сообщила компания.AnyQuery предлагает сервис для поиска в онлайн-магазинах, который увеличивает конверсии в покупки. Он работает на технологиях машинного обучения. По собственным данным, AnyQuery пользуются больше 30% крупнейших интернет-магазинов в России. Среди клиентов — «Азбука вкуса», «Ситилинк», «Спортмастер» и другие.В августе 2022 года материнская компания «Т-Банка» — «Т-Технологии» — приобрела 33% компании и стали стратегическим инвестором AnyQuery.По собственным данным, за два года AnyQuery нарастила выручку в 2,1 раза и расширила клиентский портфель в 2,5 раза. По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица AnyQuery ООО «Д Технолоджи» в 2023 году составила 247,2 млн рублей (в 2022-м — 205,4 млн рублей), прибыль — 24,5 млн рублей (в 2022-м — 68,6 млн рублей).#новости #тбанк
А мне одному вспомнился Т-вирус из Resident evil?
Несмешной скуф детектед
да
Мало комментов, Путина еще не притянули, зайду позже
Тот случай, когда тема не про политику, но пятнадцать рублей сами себя не заработают
Так новость же не про банк "Россия", тот который общак у ООО Озеро, поэтому без Путина
Выручка ~2 млн $
Профита на 200к $
Т-банк когда будут новости, что выкупили контрольный пакет акций в шаурмичной у Ашота!?