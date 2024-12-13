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Евгения Евсеева
Сервисы

«Т-Банк» получил контроль в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery

Он увеличил долю с 33% до 51%.

  • Стратегическое и операционное управление AnyQuery сохраняется за её сооснователями — Дмитрием Малашкиным и Артёмом Кругловым, сообщила компания.
  • AnyQuery предлагает сервис для поиска в онлайн-магазинах, который увеличивает конверсии в покупки. Он работает на технологиях машинного обучения. По собственным данным, AnyQuery пользуются больше 30% крупнейших интернет-магазинов в России. Среди клиентов — «Азбука вкуса», «Ситилинк», «Спортмастер» и другие.
  • В августе 2022 года материнская компания «Т-Банка» — «Т-Технологии» — приобрела 33% компании и стали стратегическим инвестором AnyQuery.
  • По собственным данным, за два года AnyQuery нарастила выручку в 2,1 раза и расширила клиентский портфель в 2,5 раза. По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица AnyQuery ООО «Д Технолоджи» в 2023 году составила 247,2 млн рублей (в 2022-м — 205,4 млн рублей), прибыль — 24,5 млн рублей (в 2022-м — 68,6 млн рублей).

#новости #тбанк

66
10 комментариев
d3n.z3l

А мне одному вспомнился Т-вирус из Resident evil?

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Влад Ребров

Несмешной скуф детектед

4
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Stas Dyakonov

да

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Алеоп

Мало комментов, Путина еще не притянули, зайду позже

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ChBRR

Тот случай, когда тема не про политику, но пятнадцать рублей сами себя не заработают

1
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d3n.z3l

Так новость же не про банк "Россия", тот который общак у ООО Озеро, поэтому без Путина

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Bitcoin Ganesh

Выручка ~2 млн $
Профита на 200к $
Т-банк когда будут новости, что выкупили контрольный пакет акций в шаурмичной у Ашота!?

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