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Полина Лааксо
Сервисы

Google разработала операционную систему Android XR для устройств расширенной реальности

В частности шлемов и очков с поддержкой нейросетей.

  • Google выпустила предварительную версию, чтобы разработчики уже могли приступить к созданию первых приложений. Для этого подойдут такие «инструменты», как ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity и OpenXR. Детали — в блоге для разработчиков.
  • Первый шлем с поддержкой Android XR под кодовым названием Project Moohan поступит в продажу в 2025 году. Производитель — Samsung. Помимо неё в проект по созданию новых устройств привлекли Qualcomm, Magic Leap и других.
  • Гарнитура будет поддерживать ИИ-ассистента Google — Gemini. Он ответит на вопросы, поддержит разговор, объяснит увиденное, поможет с управлением, помимо прочего. На старте будет доступ и к другим сервисам Google. Это YouTube, «Google Фото», «Google Карты», Google Chrome и Google TV.
  • Компания отмечает, что сторонние приложения для Android тоже должны без проблем запускаться на Android XR, поскольку для их разработки используются те же инструменты.
Можно смотреть видео на YouTube в шлеме
Можно разместить перед глазами окна разных приложений
Так выглядит просмотр кино. В примере — фильм «Претенденты» 
  • «Скоро» начнут тестировать и «умные» очки. Пользователи смогут носить их каждый день и синхронизировать с другими Android-устройствами, рассчитывает Google.
Нейросеть подсказывает, куда идти
Нейросеть переводит увиденное меню
Нейросеть помогает повесить полки
  • Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Шлемы и очки также есть у Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Magic Leap, XReal и других компаний.
Полина Лааксо
Техника
«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499

Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.

#google #новости #android

11
11
22 комментария
КодМакарон

Что такое расширенная реальность ? 🤯

1
Ответить
Mikhail Medvedev

В РФ запрещено расширять реальность ст 228 УК РФ

8
3
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Fatum

Дополненная AR + Виртуальная VR + Смешанная MR = Расширенная XR реальность

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Павел Чернов

Ну круто же!

2
Ответить
Макгаффин

не очень, пока не пощупаем. пока Цукер сделал лучшее устройство из существующих (Окулус).

2
1
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Fred Alekseyev

Наверняка сейчас опять будут реплики, что Google у нас вообще к запрещению идёт? Нет, не идёт? Всё развивается и стабильно работает ? ;) Всем доброго.

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Строганов Иван

А при чём тут у нас? Гугл у себя там развивается и работает, в чём проблема то)

2
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