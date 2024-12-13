Google разработала операционную систему Android XR для устройств расширенной реальности

В частности шлемов и очков с поддержкой нейросетей.Google выпустила предварительную версию, чтобы разработчики уже могли приступить к созданию первых приложений. Для этого подойдут такие «инструменты», как ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity и OpenXR. Детали — в блоге для разработчиков.Первый шлем с поддержкой Android XR под кодовым названием Project Moohan поступит в продажу в 2025 году. Производитель — Samsung. Помимо неё в проект по созданию новых устройств привлекли Qualcomm, Magic Leap и других.Гарнитура будет поддерживать ИИ-ассистента Google — Gemini. Он ответит на вопросы, поддержит разговор, объяснит увиденное, поможет с управлением, помимо прочего. На старте будет доступ и к другим сервисам Google. Это YouTube, «Google Фото», «Google Карты», Google Chrome и Google TV.Компания отмечает, что сторонние приложения для Android тоже должны без проблем запускаться на Android XR, поскольку для их разработки используются те же инструменты.Можно смотреть видео на YouTube в шлемеМожно разместить перед глазами окна разных приложенийТак выглядит просмотр кино. В примере — фильм «Претенденты» «Скоро» начнут тестировать и «умные» очки. Пользователи смогут носить их каждый день и синхронизировать с другими Android-устройствами, рассчитывает Google.Нейросеть подсказывает, куда идтиНейросеть переводит увиденное менюНейросеть помогает повесить полкиApple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Шлемы и очки также есть у Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Magic Leap, XReal и других компаний.Полина ЛааксоТехника4 февр«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.#google #новости #android
Что такое расширенная реальность ? 🤯
В РФ запрещено расширять реальность ст 228 УК РФ
Дополненная AR + Виртуальная VR + Смешанная MR = Расширенная XR реальность
Ну круто же!
не очень, пока не пощупаем. пока Цукер сделал лучшее устройство из существующих (Окулус).
Наверняка сейчас опять будут реплики, что Google у нас вообще к запрещению идёт? Нет, не идёт? Всё развивается и стабильно работает ? ;) Всем доброго.
А при чём тут у нас? Гугл у себя там развивается и работает, в чём проблема то)