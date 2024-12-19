Роскомнадзор заявил, что Google получила штрафов на 25 млрд рублей за три года, и снова возложил на компанию ответственность за ухудшение работы YouTube

Так регулятор ответил на сообщения об усилившемся «замедлении» сервиса в России.Google уже два года официально не работает в России, «предпочтя процедуру банкротства» российской «дочки» и «прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов», заявили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре. Такой подход приводит к снижению качества работы YouTube в России, считает регулятор.Так ведомство прокомментировало сообщения пользователей о новых проблемах в работе YouTube 19 декабря 2024 года. По словам источника РБК, с середины декабря в России «будут усиливать и блокировать полностью [YouTube], в том числе мобильную версию», тогда как «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах».В Роскомнадзоре теперь напомнили: «Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к стране и гражданам — основание для принятия мер в отношении YouTube». О том же регулятор говорил в июле 2024-го, когда тогда ещё депутат Александр Хинштейн заявил о «деградации» сервиса.Регулятор также отметил, что на YouTube заблокировано более 200 российских каналов, «только в 2024 году — более 80 аккаунтов». Общая сумма штрафов, наложенных судом на Google за последние три года, составила более 25 млрд рублей. С 2021 года — более 34,5 млрд рублей, добавил регулятор.#новости #google #youtube
На этом фоне феноменально смотрится «успех» Рутюба:
они умудрились не сделать НИЧЕГО даже на полностью зачищенной от конкуренции поляне.
неуважение к стране и гражданамСо стороны YouTube я неуважения не испытывал и не испытываю. А вот со стороны РКН — в полной мере.