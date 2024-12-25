Минцифры создаст сервис сбора обезличенных данных о местоположении и передвижении абонентов мобильных операторов

Бизнес опасается, что личность при желании всё же можно установить.Сервис для сбора и обработки геотреков делают на платформе «Гостех», пишет Forbes со ссылкой на пояснительную записку к проекту. Его могут запустить уже в начале 2025 года.В ведомстве объяснили, что данные помогут «понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов, дорог и других объектов, оперативнее оказать помощь пострадавшим при ЧС, выявить, какие меры поддержки и где более необходимы».Операторы будут обезличивать информацию, поэтому установить по ней личность не получится, заверили в Минцифры. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко также добавили: хранить её будут в «закрытом госконтуре».Но опрошенные Forbes эксперты относятся к идее со скепсисом. Сейчас государство закупает эти данные — такова «мировая практика», говорит источник на телеком-рынке. Бесплатная же передача лишит компании части выручки, пусть и небольшой.В одном операторе также считают, что «текущие формулировки подзаконных актов могут потенциально затронуть тайну связи и личной жизни граждан». По словам представителя отраслевого сообщества Regional Privacy Professionals Association, личность можно установить, если есть дополнительные данные, которые можно сопоставить: например, геотрек о посещении магазина неизвестным россиянином с данными об оплате товара в нём «с указанного мобильного устройства».В Ассоциации больших данных (АБД; VK, «Яндекс», «Сбер», «Т-Банк», ВТБ, «Билайн», «Мегафон», МТС и другие) говорят, что передача геотреков — даже обезличенных и в «госозеро» — «невозможна»: такие данные содержат «те или иные тайны» и раскрывать их можно только в обобщённом виде.Руководитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин также допускает, что «идентифицированные» геотреки смогут использовать спецслужбы «для слежки за гражданами». Он называет меру «национализацией данных».Данные по геотрекам позволяют вычислить любовников или любовниц, сексуальную ориентацию и частоту посещения посольства Эквадора, к примеру. <...> Это не про создание экономики данных, а про её разрушение.Иван Бегтин, глава АНО «Информационная культура»Источник фото: журнал «Акционерное общество»В августе 2024 года Госдума приняла закон о «госозере» данных, куда бизнес по запросу ответственного органа должен бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников в обезличенном виде. Согласие пользователя не предусмотрено. В АБД уже критиковали поправки.#новости
"В ведомстве объяснили, что данные помогут «понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов, дорог и других объектов"
Что, блять? Максут, ты бы хоть повесомее причину придумал, чем так откровенно ссать в глаза людям.
Всё ради детей!
в итоге школу построят там где сидят спамеры и ботофермы с сотнями симок
Для глубинного народа это самая веская причина для любой хуйни. Ещё можно было бы что нибудь про мигрантов пиздануть
Хоть ссы в глаза - все божья роса.
Видимо, где последние 10 лет есть потребность - уже всё построили
Надеюсь получится дырявым как всегда и мы сможем скачать дампы или по номеру телефона пробить историю локаций в Химере