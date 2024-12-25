«Авито» обновил алгоритм ранжирования результатов в собственном поиске

Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей – по нашим данным, на первые десять предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов – это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками