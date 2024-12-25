«Авито» обновил алгоритм ранжирования результатов в собственном поиске

Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей – по нашим данным, на первые десять предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов – это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками
Я так понимаю для продвижения продавцам теперь платить надо еще больше?
И теперь крутить в камеру не только головой но и жопой)
а что вообще продавцы новых вещей забыли на авито?
им место на маркетплейсах...
не понимаю тех людей что кто-то новое себе покупает на _барахолке_. наверно думая что на барахолке товар новый будет дешевле чем у оптовика-поставщика на маркетплейсе... смешно.
всегда
Вдохновляются ВБшкой
Плата за продвижение больше, на первом месте объявление с ценой 1 рубль, а по факту нет в наличии, 5000 или звоните.
Т.е. непонимание пользователей о том, на каком основании они продвигают спамеров и мудачье, так и останется загадкой.
Худшего сайта объявлений я ещё не видел в своей жизни, а ведь в начале авито была просто топчиком