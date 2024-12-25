Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Крипто
Маркетплейсы
AI
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

«Авито» обновил алгоритм ранжирования результатов в собственном поиске

Место в поисковой выдаче будет определять ИИ, время размещения объявления не будет иметь значения.

  • Новую версию поиска улучшили с помощью собственной технологии ранжирования — Avito Ranker 3, сообщили в компании. ИИ изменил логику выдачи объявлений, теперь время размещения перестало быть ключевым фактором для поиска. В результате нельзя будет поднять объявление в выдаче, постоянно обновляя дату публикации.
  • ИИ в поиске будет учитывать и другие параметры — качество описания и фотографий, цены и уровень сервиса продавца. Новые алгоритмы работают также в ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг.
  • Алгоритмы формируют выдачу так, чтобы пользователи получали нужные объявления — «соответствующие даже нестандартным и необычным запросам», говорят в компании.
  • Всего они анализируют больше 100 факторов. Среди них: релевантность запросу, персональные предпочтения покупателя, рейтинг и отзывы, конкурентность цены, удалённость продавца от покупателя и стоимость доставки.

Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей – по нашим данным, на первые десять предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов – это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками

Иван Зимин, старший директор по продукту «Авито»

#новости #авито

66
22
11
88 комментариев
Лапти Паладина

Я так понимаю для продвижения продавцам теперь платить надо еще больше?

28
Ответить
Sergio

И теперь крутить в камеру не только головой но и жопой)

8
4
Ответить
Денис

а что вообще продавцы новых вещей забыли на авито?
им место на маркетплейсах...

не понимаю тех людей что кто-то новое себе покупает на _барахолке_. наверно думая что на барахолке товар новый будет дешевле чем у оптовика-поставщика на маркетплейсе... смешно.

4
Ответить
Невкусно и грустно

всегда

Ответить
Наталья Филиппова

Вдохновляются ВБшкой

Ответить
Миио проходил

Плата за продвижение больше, на первом месте объявление с ценой 1 рубль, а по факту нет в наличии, 5000 или звоните.
Т.е. непонимание пользователей о том, на каком основании они продвигают спамеров и мудачье, так и останется загадкой.

9
Ответить
VKcoin

Худшего сайта объявлений я ещё не видел в своей жизни, а ведь в начале авито была просто топчиком

4
Ответить