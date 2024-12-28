Правительство решило ограничить звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны с 1 сентября 2025 года

Дополнено в 15:33 мск. Минцифры прокомментировало решение правительства. В ведомстве отметили, что услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться, но для этого потребуется лицензия на оказание услуг телефонной связи. У большинства операторов она уже есть. Для остальных предусмотрен «переходный период», чтобы адаптироваться к новым правилам.
Комментарий недоступен
Голосовым намного удобнее, чем длинный текст писать.
А вообще прежде чем голосовым записать человеку, я всегда спрашиваю удобно ли ему будет.
Кстати про "надо запретить", прям в тему новости
https://www.youtube.com/watch?v=38mxlvmXKzA
У меня следом за голосовухой автоматом следующее сообщение текстом с транскрибом голосовухи - удобно
Не нравятся голосовые - не слушаешь, какие проблемы. Или слушаешь только от важных людей. Ну и распознавание речи (и выделение сути) давно пора прикрутить
отвечаю голосовым, когда еду за рулем, ехать еще долго, а вопрос плюс/минус важный
Бро, попробуй лайфхак - пересылай голосовое боту @heybro_ai_bot и он расшифрует для тебя голос в текст. Не благодари!