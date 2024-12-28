Правительство решило ограничить звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны с 1 сентября 2025 года

Дополнено в 15:33 мск. Минцифры прокомментировало решение правительства. В ведомстве отметили, что услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться, но для этого потребуется лицензия на оказание услуг телефонной связи. У большинства операторов она уже есть. Для остальных предусмотрен «переходный период», чтобы адаптироваться к новым правилам.