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Артур Томилко
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Правительство решило ограничить звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны с 1 сентября 2025 года

Решение не коснётся звонков через мессенджеры.

Дополнено в 15:33 мск. Минцифры прокомментировало решение правительства. В ведомстве отметили, что услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться, но для этого потребуется лицензия на оказание услуг телефонной связи. У большинства операторов она уже есть. Для остальных предусмотрен «переходный период», чтобы адаптироваться к новым правилам.

  • Постановление опубликовано на сайте правительства, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Мера направлена на борьбу с телефонными мошенниками, говорится в сообщении.
  • Кабмин исключил из перечня лицензий на оказание услуг лицензию на «передачу интернет-данных с наложением голосовой информации». Она позволяла использовать IP-телефонию для звонков на мобильные и стационарные телефоны.
  • Решение «никак не скажется» на обычных пользователях телефонной связи, заявили в правительстве. Те, кто пользуются звонками в мессенджерах, «используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи».
  • 24 декабря 2024 года «Ъ» со ссылкой на источники рассказал, что Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить голосовые звонки в мессенджерах для борьбы с мошенниками. По их словам, ведомства изучают два сценария: блокировку голосового трафика из-за границы и полный запрет на такие звонки. После этого в РКН подтвердили, что идея рассматривается.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

#новости

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Sofia

Голосовым намного удобнее, чем длинный текст писать.
А вообще прежде чем голосовым записать человеку, я всегда спрашиваю удобно ли ему будет.

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d3n.z3l

Кстати про "надо запретить", прям в тему новости

https://www.youtube.com/watch?v=38mxlvmXKzA

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Виктор Холостяков

У меня следом за голосовухой автоматом следующее сообщение текстом с транскрибом голосовухи - удобно

7
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Арсений

Не нравятся голосовые - не слушаешь, какие проблемы. Или слушаешь только от важных людей. Ну и распознавание речи (и выделение сути) давно пора прикрутить

5
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Sergey Stepanchenko

отвечаю голосовым, когда еду за рулем, ехать еще долго, а вопрос плюс/минус важный

3
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Alexey Levin

Бро, попробуй лайфхак - пересылай голосовое боту @heybro_ai_bot и он расшифрует для тебя голос в текст. Не благодари!

1
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