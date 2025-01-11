Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Крипто
Образование
AI
Маркетплейсы
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Пользователь X рассказал, что новость о введении платы за регистрацию в соцсети была пранком над журналисткой Fortune

По его словам, он хотел показать, «насколько наивны средствам массовой информации и почему им не следует доверять».

  • 9 января 2025 года издание Fortune опубликовало заметку о том, что Илон Маск планирует ввести в X плату за регистрацию в $8, а также скрыть даты публикаций в лентах. Издание ссылалось на близкие к компании источники.
  • На следующий день, 10 января, один из пользователей X с ником @spacesudoer назвал себя источником Fortune и признался, что обманул журналистку Кэли Хэйс, которая работала над заметкой. На его тред обратил внимание Telegram-канал «Радиорубка Лихачёва».
  • Пользователь связался с журналисткой по электронной почте для инсайдеров, которую нашёл на сайте издания. Он начал переписку с рассказа о планах по переезду офиса X из Сан-Франциско в Техас и увольнении несогласных с этим решением сотрудников.
«Привет! Я хочу остаться анонимом. Нам сказали, что новая штаб-квартира будет расположена в Бастропе, штат Техас, рядом со штаб-квартирой Tesla, и все, кто не сможет переехать по каким-либо причинам, должны будут уволиться. [...]» 
«Привет! Я хочу остаться анонимом. Нам сказали, что новая штаб-квартира будет расположена в Бастропе, штат Техас, рядом со штаб-квартирой Tesla, и все, кто не сможет переехать по каким-либо причинам, должны будут уволиться. [...]» 
  • Хёйс попыталась узнать, лично ли Илон Маск распорядился уволить несогласных с переездом сотрудников, а также сколько их может быть всего.
«[...] Это пришло от самого Илона Маска? Есть ли дата, до которой люди должны уйти в отставку? Представляете ли вы, сколько людей может решить уволиться?» 
«[...] Это пришло от самого Илона Маска? Есть ли дата, до которой люди должны уйти в отставку? Представляете ли вы, сколько людей может решить уволиться?» 
  • После этого пользователь назвал себя фронтенд-разработчиком X и заявил, что его уволил Маск за отказ поддержать решение об удалении дат и времени публикаций из лент. Он также добавил, что соцсеть планирует начать взимать плату в $8 за регистрацию новых пользователей.
«На прошлой неделе меня уволили за то, что я не согласился убрать убрать дату публикации в постах. [...] У Илона Маска также была встреча с отделом продаж, на которой он предложил брать плату в $8 за создание учётной записи в Twitter. [...]» 
«На прошлой неделе меня уволили за то, что я не согласился убрать убрать дату публикации в постах. [...] У Илона Маска также была встреча с отделом продаж, на которой он предложил брать плату в $8 за создание учётной записи в Twitter. [...]» 
  • Журналистка спросила, может ли источник подтвердить свои словам скриншотами электронных писем, сообщений в Slack или другими материалами. Но он ответил, что не знает, как подтвердить свои слова.
  • По словам пользователя, он не хотел нанести ущерб бренду X, но намеревался показать, «насколько наивны средства массовой информации, как легко их обмануть и почему им не следует доверять». Его тред также прокомментировал Илон Маск: «Вот вам и традиционные медиа».
  • По состоянию на 11 января 2025 года заметка Кэли Хэйс удалена с сайта Fortune из-за «несоответствия редакционным стандартам». Издание отмечает, «что источник, который был центральным в этой истории, намеренно ввёл репортёра в заблуждение».
Комментарий редакции Fortune
Комментарий редакции Fortune

#новости #x

2222
2121
22
11
48 комментариев
Griby Lenina

один из пользователей X с ником @spacesudoerЗвали этого пользователя Илон Маск.

20
1
Ответить
Игорь З.

Нет, это были пранкеры Вован и Лексус))

9
Ответить
Леонид Бережной

Альберт Эйнштейн же, по классике!

2
Ответить
H2O

Нет, это был Космический Удоер.

Ответить
Flashback FM

История о пранке или как домашние коммерсы ринули регать акки, что бы потом перепродать их за 4$

11
Ответить
Влад Борщ

За 4 вряд ли, там же еще подписку должны были дать, а тут подписки бы не было. Так что по 1 баксу норм было бы.

Ответить
Покушай булочек

- Сделать платный доступ
- Обосраться, что все клиенты разбежались
- Сказать, что это был пранк
Profit

9
1
Ответить