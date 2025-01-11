Пользователь X рассказал, что новость о введении платы за регистрацию в соцсети была пранком над журналисткой Fortune

По его словам, он хотел показать, «насколько наивны средствам массовой информации и почему им не следует доверять». 9 января 2025 года издание Fortune опубликовало заметку о том, что Илон Маск планирует ввести в X плату за регистрацию в $8, а также скрыть даты публикаций в лентах. Издание ссылалось на близкие к компании источники.На следующий день, 10 января, один из пользователей X с ником @spacesudoer назвал себя источником Fortune и признался, что обманул журналистку Кэли Хэйс, которая работала над заметкой. На его тред обратил внимание Telegram-канал «Радиорубка Лихачёва».Пользователь связался с журналисткой по электронной почте для инсайдеров, которую нашёл на сайте издания. Он начал переписку с рассказа о планах по переезду офиса X из Сан-Франциско в Техас и увольнении несогласных с этим решением сотрудников.«Привет! Я хочу остаться анонимом. Нам сказали, что новая штаб-квартира будет расположена в Бастропе, штат Техас, рядом со штаб-квартирой Tesla, и все, кто не сможет переехать по каким-либо причинам, должны будут уволиться. [...]» Хёйс попыталась узнать, лично ли Илон Маск распорядился уволить несогласных с переездом сотрудников, а также сколько их может быть всего.«[...] Это пришло от самого Илона Маска? Есть ли дата, до которой люди должны уйти в отставку? Представляете ли вы, сколько людей может решить уволиться?» После этого пользователь назвал себя фронтенд-разработчиком X и заявил, что его уволил Маск за отказ поддержать решение об удалении дат и времени публикаций из лент. Он также добавил, что соцсеть планирует начать взимать плату в $8 за регистрацию новых пользователей.«На прошлой неделе меня уволили за то, что я не согласился убрать убрать дату публикации в постах. [...] У Илона Маска также была встреча с отделом продаж, на которой он предложил брать плату в $8 за создание учётной записи в Twitter. [...]» Журналистка спросила, может ли источник подтвердить свои словам скриншотами электронных писем, сообщений в Slack или другими материалами. Но он ответил, что не знает, как подтвердить свои слова.По словам пользователя, он не хотел нанести ущерб бренду X, но намеревался показать, «насколько наивны средства массовой информации, как легко их обмануть и почему им не следует доверять». Его тред также прокомментировал Илон Маск: «Вот вам и традиционные медиа».По состоянию на 11 января 2025 года заметка Кэли Хэйс удалена с сайта Fortune из-за «несоответствия редакционным стандартам». Издание отмечает, «что источник, который был центральным в этой истории, намеренно ввёл репортёра в заблуждение».Комментарий редакции Fortune#новости #x
один из пользователей X с ником @spacesudoerЗвали этого пользователя Илон Маск.
Нет, это были пранкеры Вован и Лексус))
Альберт Эйнштейн же, по классике!
Нет, это был Космический Удоер.
История о пранке или как домашние коммерсы ринули регать акки, что бы потом перепродать их за 4$
За 4 вряд ли, там же еще подписку должны были дать, а тут подписки бы не было. Так что по 1 баксу норм было бы.
- Сделать платный доступ
- Обосраться, что все клиенты разбежались
- Сказать, что это был пранк
Profit