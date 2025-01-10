Соцсеть X скроет даты публикаций в лентах и введёт плату за регистрацию в $8 — Fortune

Столько стоит платная подписка в соцсети на месяц. Источник: Zuma / TASS Илон Маск попросил сотрудников изучить возможность удалить из постов, отображаемых в ленте, дату и время их публикаций, пишет Fortune со ссылкой на источники. Предложение касается только ленты в X: если открыть публикацию, можно будет увидеть дату и время её создания.По мнению Маска, это улучшит пользовательский интерфейс. Сотрудники же считают, что это только усугубит проблемы с дезинформацией на платформе — пользователи не всегда открывают каждую публикацию, чаще они просто мельком проглядывают ленту. В X от комментариев изданию отказались.Кроме того, Маск планирует ввести плату за регистрацию для всех новых пользователей соцсети. Сбор может появиться уже в феврале 2025 года, утверждают источники. Он составит $8, при регистрации пользователь получит также месяц подписки X Premium, которая как раз стоит $8 в месяц.Источники говорят, что план по введению платной регистрации разрабатывался «месяцами», она нужна для борьбы с ботами. Такое решение уже тестируют в Новой Зеландии и на Филиппинах: пользователи, которые хотят зарегистрировать аккаунт, должны купить за $1 годовую подписку, иначе соцсеть будет доступна только в режиме чтения.#новости #x
Наконец-то, лавры Одноклассников не дают покоя Маску.
Но ведь и платная рега не отпугнёт, а значит — в добрый путь, несите деньги 👍🏻
заградительная плата от ботов. среднестатическому америкосу это как чупа чупс купить, а вот 1000 ботов будет стоить от 8000 за регистрацию
Лол, этой помойкой правда кто-то пользуется? Я в шоке…
А что с ним не так? Все мемы и новости оттуда идут.
Ты дальше своего пальца на руке ничего не видишь, конечно пользуются, причём огромное количество людей.
в США нет такого крутого сервиса, как Одноклассники
В США — практически самая популярная платформа для политики и социальщины. Соцсети, объявленные в России трактористическими, рядом не стояли.