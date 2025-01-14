Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Microsoft повысит цены на подписку Microsoft 365 в шести странах — от 25% до 46%

Будут ли повышать цены в других регионах — неизвестно.

  • Компания предупредила пользователей офисной подписки Microsoft 365 в шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что при её продлении вырастут цены, пишет Register со ссылкой на присланные клиентам сообщения.
  • На повышение обратили внимание в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Тайване.
  • Цены поднимут, чтобы гарантировать клиентам, что они «одни из первых получат доступ к мощным функциям ИИ в приложениях», заявили изданию в компании.
  • Так, стоимость годовой семейной подписки на Microsoft 365 в Австралии вырастет с 139 до 179 австралийских долларов (с $85,5 до $110 или с 8755 до 11,2 тысячи рублей). Стоимость персональной подписки — с 109 до 159 австралийских долларов (с $67 до $98 или с 6866 до 10 тысяч рублей).
  • В Microsoft также сообщили, что повышение цен «отражает преимущества подписки, которые компания добавила в неё за последние 12 лет». Распространятся ли изменения на другие страны — в компании не уточнили.
  • Microsoft утверждает, что пользователи могут выбрать версию Microsoft 365 без Copilot, избежав таким образом повышения цены. Но этот вариант сложно найти: он появляется только при отмене подписки, пишет Register.

#новости #microsoft

33
22
11
61 комментарий
Уважительная причина

Хорошо, что у нас не повысят))

5
Ответить
under construction

все давно в китайских университетах учатся

Ответить
under construction

все дружно ищем образ виндовс 2011

1
Ответить
Mari

Всегда знала, что сумочка с дисками когда-нибудь ещё пригодится

9
Ответить
Станислав Артемьев

Собственно, а с чем связан подъём цен? Просто решили немного больше зарабатывать? Причём подъём цен достаточно серьёзный. Не 5 или 10%, а свыше 25. Многие компании явно будут этому не рады

1
Ответить
Бинарный Ёж

МойОфис не купить западной карточкой, только МИР, так что без конкурентов решили поднять цены.

5
1
Ответить
Покушай булочек
1
Ответить