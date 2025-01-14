Microsoft повысит цены на подписку Microsoft 365 в шести странах — от 25% до 46%

Будут ли повышать цены в других регионах — неизвестно. Компания предупредила пользователей офисной подписки Microsoft 365 в шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что при её продлении вырастут цены, пишет Register со ссылкой на присланные клиентам сообщения.На повышение обратили внимание в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Тайване.Цены поднимут, чтобы гарантировать клиентам, что они «одни из первых получат доступ к мощным функциям ИИ в приложениях», заявили изданию в компании.Так, стоимость годовой семейной подписки на Microsoft 365 в Австралии вырастет с 139 до 179 австралийских долларов (с $85,5 до $110 или с 8755 до 11,2 тысячи рублей). Стоимость персональной подписки — с 109 до 159 австралийских долларов (с $67 до $98 или с 6866 до 10 тысяч рублей).В Microsoft также сообщили, что повышение цен «отражает преимущества подписки, которые компания добавила в неё за последние 12 лет». Распространятся ли изменения на другие страны — в компании не уточнили.Microsoft утверждает, что пользователи могут выбрать версию Microsoft 365 без Copilot, избежав таким образом повышения цены. Но этот вариант сложно найти: он появляется только при отмене подписки, пишет Register.#новости #microsoft
Хорошо, что у нас не повысят))
все давно в китайских университетах учатся
все дружно ищем образ виндовс 2011
Всегда знала, что сумочка с дисками когда-нибудь ещё пригодится
Собственно, а с чем связан подъём цен? Просто решили немного больше зарабатывать? Причём подъём цен достаточно серьёзный. Не 5 или 10%, а свыше 25. Многие компании явно будут этому не рады
МойОфис не купить западной карточкой, только МИР, так что без конкурентов решили поднять цены.