Масштабный сбой в российском сегменте интернета был связан с проблемами технических средств противодействия угрозам — СМИ

Новые паттерны блокировок, видимо, не были в достаточной мере протестированы перед применением на сетях. В итоге это привело к тому, что эти паттерны начали применяться даже к тому трафику, на который блокировки не должны распространяться. Судя по всему, Роскомнадзор быстро заметил это и отозвал нововведения.
Забавно читать про 'кривую загрузку обновления'. В любой нормальной компании такие обновления сначала тестируют на стейджинге, а потом уже выкатывают в прод
Роскомнадзор и нормальный это взаимоисключающие понятия
Не защищая тупорылый роскомпозор, что то то когда то выкатывалось в прод без багов?))
И в любой компании на проде бывают свои проблемы.
Стейджинг это всегда симуляция. Дьявол в деталях, и когда масштабируется стейдж, скажем, с полусотни тестовых серверов до кластера большого дата-центра - обязательно что-то да вылезет.
Централизация сети изначально провальная идея с закономерным результатом.
А мелкомягкий нормальная компания?