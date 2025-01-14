Масштабный сбой в российском сегменте интернета был связан с проблемами технических средств противодействия угрозам — СМИ

Новые паттерны блокировок, видимо, не были в достаточной мере протестированы перед применением на сетях. В итоге это привело к тому, что эти паттерны начали применяться даже к тому трафику, на который блокировки не должны распространяться. Судя по всему, Роскомнадзор быстро заметил это и отозвал нововведения.