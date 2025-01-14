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Таня Боброва
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Масштабный сбой в российском сегменте интернета был связан с проблемами технических средств противодействия угрозам — СМИ

Сбой произошёл вечером 14 января 2025 года: пользователи не могли зайти на сайты и в сервисы.

  • Собеседник «Ведомостей» в одном из операторов говорит, что он был связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По словам гендиректора RUVDS Никиты Цаплина, проблема затронула всех, кто работал через российских операторов связи с ТСПУ.
  • Директор екатеринбургского хостинга NetAngels Антон Халиков в беседе с E1.ru допустил, что сбой произошёл из-за «кривой загрузки обновления на ТСПУ». О том, что «наиболее вероятная причина» неполадок — обновление паттернов блокировки интернет-ресурсов на ТСПУ, заявили Forbes и в «Роскомсвободе».

Новые паттерны блокировок, видимо, не были в достаточной мере протестированы перед применением на сетях. В итоге это привело к тому, что эти паттерны начали применяться даже к тому трафику, на который блокировки не должны распространяться. Судя по всему, Роскомнадзор быстро заметил это и отозвал нововведения.

эксперт «Роскомсвободы» (цитата по Forbes)
  • При этом эксперты допускают и другие причины сбоя. Гендиректор ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в разговоре с «Ведомостями» предположил, что сбой связан со сбоями в группе крупных дата-центров в России. Глава TelecomDaily Денис Кусков допустил как «мероприятия» Роскомнадзора, так и DDoS-атаку.
  • В Роскомнадзоре лишь говорили, что было «установлено кратковременное нарушение связности». В «Билайне», «Мегафоне», T2 и «Ростелекоме» заявили «Ъ», что проблемы не связаны с сетями операторов.

#новости

1616
11
64 комментария
Rustam Zzz

Забавно читать про 'кривую загрузку обновления'. В любой нормальной компании такие обновления сначала тестируют на стейджинге, а потом уже выкатывают в прод

17
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Антикапустин

Роскомнадзор и нормальный это взаимоисключающие понятия

32
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Кузьмич

Не защищая тупорылый роскомпозор, что то то когда то выкатывалось в прод без багов?))

2
1
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Алексей Никитенко

И в любой компании на проде бывают свои проблемы.

2
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Gabychev Alexey

Стейджинг это всегда симуляция. Дьявол в деталях, и когда масштабируется стейдж, скажем, с полусотни тестовых серверов до кластера большого дата-центра - обязательно что-то да вылезет.

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Бинарный Ёж

Централизация сети изначально провальная идея с закономерным результатом.

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Rustem Murtazin

А мелкомягкий нормальная компания?

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