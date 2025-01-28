Сервис доставки «Купер» начал тестировать отправку посылок между пользователями

В компании «заметили потребность в новых форматах» у клиентов. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, рассказали Shopper’s в сервисе. В будущем её планируют расширить на все города присутствия.Чтобы отправить посылку, пользователь должен выбрать соответствующий раздел в мобильном приложении «Купера», ввести адреса отправки и получения и дождаться курьера. Размер груза не должен превышать 40×30×30 см, а вес — 15 кг.Получателю придёт SMS-сообщение о планируемой доставке. Отправитель сможет отслеживать местоположение посылки в приложении.Фото «Купер» «Сбермаркет» сменил название на «Купер» и логотип летом 2024 года. Сервис доставляет продукты и непродовольственные товары, а также сотрудничает с ресторанами и аптечными сетями.Полина ЛааксоКарьера22 янвНе сокращения, а «оптимизация»: «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — СМИ Сотрудникам предлагают уйти по соглашению сторон, утверждают источники. #новости #купер
скоро купер закроется, со своими сервисными сборами и отсутствием промокодов. Вот и пытаются еще куда влезть
Да там вообще ад
Сервисный сбор 100
Сборка 150
Доставка 500
В смысле отсутствие промокодов?
сервисы по отправке конечно удобные, но сколько всего нелегального так перевозится
Сколько? Есть какие данные? Или опять "я художник, я так вижу и вон по телевизору показывали"?
Ну так давай запилим пункты досмотра в каждом подъезде.
Мусорская логика какая-то
Купер говно. 0 лояльности у компании. Косяки есть - решений нет. Бестолковые