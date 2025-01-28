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Артур Томилко
Сервисы

Сервис доставки «Купер» начал тестировать отправку посылок между пользователями

В компании «заметили потребность в новых форматах» у клиентов.

  • Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, рассказали Shopper’s в сервисе. В будущем её планируют расширить на все города присутствия.
  • Чтобы отправить посылку, пользователь должен выбрать соответствующий раздел в мобильном приложении «Купера», ввести адреса отправки и получения и дождаться курьера. Размер груза не должен превышать 40×30×30 см, а вес — 15 кг.
  • Получателю придёт SMS-сообщение о планируемой доставке. Отправитель сможет отслеживать местоположение посылки в приложении.
Фото «Купер» 
Фото «Купер» 
  • «Сбермаркет» сменил название на «Купер» и логотип летом 2024 года. Сервис доставляет продукты и непродовольственные товары, а также сотрудничает с ресторанами и аптечными сетями.
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Источник фото: «Ъ»

#новости #купер

6
1
18 комментариев
hakhagmon

скоро купер закроется, со своими сервисными сборами и отсутствием промокодов. Вот и пытаются еще куда влезть

8
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Chil

Да там вообще ад
Сервисный сбор 100
Сборка 150
Доставка 500

8
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Александр Возженников

В смысле отсутствие промокодов?

1
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Михаил Котов

сервисы по отправке конечно удобные, но сколько всего нелегального так перевозится

3
1
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Будущее вчера

Сколько? Есть какие данные? Или опять "я художник, я так вижу и вон по телевизору показывали"?

10
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Yulay Mambetov

Ну так давай запилим пункты досмотра в каждом подъезде.
Мусорская логика какая-то

1
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VC Воин

Купер говно. 0 лояльности у компании. Косяки есть - решений нет. Бестолковые

2
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