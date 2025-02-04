Opera представила браузер Opera Air со встроенными инструментами для борьбы со стрессом и повышения концентрации

Пользователи могут настроить напоминания о необходимости сделать перерыв, отвлечься на медитацию или включить музыку для энергии.Opera Air — минималистичный браузер, ориентированный на идеи осознанности, рассказали в компании. В него встроены инструменты для борьбы со стрессом и повышения концентрации в течение дня.Источник: OperaНа боковую панель на стартовой странице можно добавить быстрый доступ к мессенджерам, чат-ботам ChatGPT и Aria от Opera, закладкам и другому. Там же — раздел Take a break, чтобы сделать «осознанный» перерыв на 3-15 минут.Здесь можно выбрать дыхательные упражнения, упражнения для разминки шеи, медитацию или «полное сканирование тела». Для выполнения разминки по желанию можно включить камеру, чтобы следить за выполнением упражнения.Пользователи могут выбрать женский или мужской голос для упражнений и музыку, а также установить напоминание о необходимости отвлечься. Сейчас доступна поддержка английского, но компания планирует добавить и другие языки, уточняет TechCrunch.Источник: OperaВ разделе Boosts собраны бинауральные ритмы — аудиозаписи, сделанные так, чтобы одним ухом человек слышал звук одной частоты, а другим — другой. Есть записи, созданные для расслабления, концентрации, заряда энергией и другие. Opera рекомендует подключить наушники.Источник: Opera#новости #opera
бредит
Ждём браузер с функцией майнинга. Дл финансовой состоятельности.