Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Opera представила браузер Opera Air со встроенными инструментами для борьбы со стрессом и повышения концентрации

Пользователи могут настроить напоминания о необходимости сделать перерыв, отвлечься на медитацию или включить музыку для энергии.

  • Opera Air — минималистичный браузер, ориентированный на идеи осознанности, рассказали в компании. В него встроены инструменты для борьбы со стрессом и повышения концентрации в течение дня.
Источник: Opera
  • На боковую панель на стартовой странице можно добавить быстрый доступ к мессенджерам, чат-ботам ChatGPT и Aria от Opera, закладкам и другому. Там же — раздел Take a break, чтобы сделать «осознанный» перерыв на 3-15 минут.
  • Здесь можно выбрать дыхательные упражнения, упражнения для разминки шеи, медитацию или «полное сканирование тела». Для выполнения разминки по желанию можно включить камеру, чтобы следить за выполнением упражнения.
  • Пользователи могут выбрать женский или мужской голос для упражнений и музыку, а также установить напоминание о необходимости отвлечься. Сейчас доступна поддержка английского, но компания планирует добавить и другие языки, уточняет TechCrunch.
Источник: Opera
Источник: Opera
  • В разделе Boosts собраны бинауральные ритмы — аудиозаписи, сделанные так, чтобы одним ухом человек слышал звук одной частоты, а другим — другой. Есть записи, созданные для расслабления, концентрации, заряда энергией и другие. Opera рекомендует подключить наушники.
Источник: Opera
Источник: Opera

#новости #opera

2
2 комментария
Владимир Владимир

бредит

Ответить
Анон Аноныч

Ждём браузер с функцией майнинга. Дл финансовой состоятельности.

Ответить