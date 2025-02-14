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Артур Томилко
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«Самокат» проведёт эксперимент по доставке продуктов дронами в Тольятти

Заказы можно будет забирать в специальных постаматах.

  • Начать тестовую доставку продуктов дронами «Самокат» планирует в первом квартале 2025 года, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
  • Полёты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима на ограниченные расстояния. Дроны начнут доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. По одному из сценариев, пользователь сможет выбрать пункт получения на карте.
  • После этого в приложении станет доступен специальный ассортимент, включающий продукты и товары для дома. Максимальный вес заказа для доставки дроном не должен превышать 5 кг. Срок доставки составит от 30 минут, а время хранения заказа в постамате — три часа.
  • Сейчас «Самокат» выбирает транспортные коридоры, которые позволят обеспечить безопасное тестирование технологии, а также прорабатывает другие детали проекта.
Фото РБК
Фото РБК
  • «Самокат» может инвестировать в проект несколько десятков миллионов рублей, считает глава «Летающих грузовиков» Антон Блик. Деньги нужны на сами дроны, наземную инфраструктуру, сертификацию, страховку, антивандальные меры и другое, поясняет он. В самой компании сумму вложений не раскрыли.
  • В перспективе аэродоставка может стать экономически выгодна районах со сложной географией или зонах без транспортного сообщения, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Однако курьера в центре города дрон пока не заменит.

#новости #самокат

7
2
1
34 комментария
Станислав

Самое время скидывать продукты с дронов

16
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Элька 21%

Уже 2 года как реализуется

2
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Мария Шабалина

🤣🤣🤣

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Griby Lenina
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E. K.

Доставка прямо в окна. Открывать - необязательно.

7
1
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Влад Борщ

Прикол самоката в доставке на дом. Нахрена мне самокат с повышенными ценами и доставкой в постамат? В таком случае я в любую Пятерочку за углом могу сходить...

7
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Framework Юзернеймович

Если возникает мысль "а я могу и сам сходить", до и доставка и не нужна

1
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