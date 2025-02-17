Spotify запустит подписку Music Pro с генератором ремиксов и ИИ-функциями — Bloomberg

Компания рассчитывает заинтересовать ею «миллионы» пользователей.Среди других возможностей подписки — улучшенное звучание, сообщили источники Bloomberg. Примеры ИИ-функций не привели. Представить Music Pro «надеются» до конца 2025 года.Spotify также тестирует различные способы продажи билетов, включая доступ к предпродажам и лучшим местам на концертах.За дополнительные возможности Spotify намерен взимать до $5,99 в месяц (540 рублей по курсу ЦБ на 17 февраля 2025 года) сверх существующих тарифов. Точная стоимость Music Pro будет зависеть от региона, в менее развитых странах она будет ниже.Spotify уже несколько лет работает созданием «суперпремиального уровня», но для некоторых функций нужно согласие музыкальных лейблов.Хотя Apple Music, Amazon Music, Tidal и SoundCloud запустили ряд похожих функций, Spotify остаётся лидером рынка, отмечает Bloomberg. Количество активных пользователей в 2024-м выросло до 675 млн в месяц, подписчиков — до 263 млн.2024 год Spotify завершила с прибылью впервые с момента создания. По итогам четвёртого квартала компания получила €367 млн прибыли против €70 млн убытка годом ранее. За весь 2024-й — €1,14 млрд прибыли против €532 млн убытка в 2023-м.#новости #spotify
Сектор газа + AKON + ремикс. Нормально должно получиться 😅
Получил письмо от этих пидоров. Соскучились, говорят. Давай, говорят, на Премиум возвращайся. Нахуй идут пидоры. Отобрать музыку у людей могут только мудаки.
Что они отобрали, если все, кому он нужен, продолжают им пользоваться без проблем?
Генератор ремиксов это круто. Буду экспериментировать с любимыми песнями)
Новый виток в мэшап-индустрии
Посмотрим насколько это будет востребовано)
Это ж сколько всяких приколов можно будет замешать