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Евгения Евсеева
Сервисы

МТС решил «оптимизировать» затраты на принадлежащий ему видеосервис Nuum, но закрывать его не планирует — «Ведомости»

В компании подтвердили, что остановят инвестиции в контент и маркетинг и не будут разрабатывать новые функции.

  • По словам источников «Ведомостей», стратегия развития видеоплатформы сейчас пересматривается, а ее структура — «оптимизируется».
  • С начала 2025 года команду сервиса покинули 250 человек — примерно 70-80% кадрового состава. Уволившиеся — преимущественно сотрудники отделов контента и маркетинга. Ушли и руководители этих направлений, говорят источники.
  • Всех уволили по соглашению сторон. Размер выходного пособия источники не раскрывают. Также они утверждают, что в «ближайшее время» компанию покинет и её руководитель — Наталья Братчикова. Та от комментариев отказалась.
  • «Оптимизация» проходит на фоне «существенного сокращения финансирования» площадки от МТС, пояснили «Ведомостям» действующий сотрудник телекомоператора и собеседник издания, покинувший команду видеоплатформы. О закрытии Nuum «речь пока не идет», но стратегия развития будет скорректирована.
  • В МТС на вопросы, связанные с увольнением сотрудников, не ответили. Но уточнили — платформа продолжит работу, однако разработку дополнительных функций и инвестиции в маркетинг и контент остановят.

В рамках трансформации группы мы уменьшаем количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки.

МТС
  • МТС запустила тестирование видеоплатформы Nuum с разными типами видео и возможностью вести прямые эфиры в декабре 2023 года. Её собирались интегрировать с ключевыми сервисами оператора: «МТС ID», «МТС Pay», «МТС Маркетолог, «МТС Big Data», CloudМТС и другими.
  • Nuum использует уже принадлежащую МТС марку: под этим названием оператор в декабре 2020 года запустил финансовую платформу для геймеров с бонусами на игры и возможностью выпустить виртуальную банковскую карту. В апреле 2022 года сервис приостановил работу на фоне ухода из России Visa и Mastercard.

#новости #nuum

2
3 комментария
Po...
1
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Марат Шайдуллин

Конечно, наплодили всякого … на замену, а затраты для отдельного рынка ого-го какие

1
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Митряев Денис

МТС Verse на очереди?

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