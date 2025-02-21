HP установила обязательное 15-минутное ожидание на телефонной линии техподдержки — а через три дня отменила изменения из-за критики

Производитель компьютерной техники хотел сократить количество обращений.Политику ввели 18 февраля 2025 года в колл-центрах Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и Италии, сообщало британское издание The Register со ссылкой на корпоративные письма.Звонящим говорили, что ждать оператора придётся 15 минут. А чтобы «решить проблему быстро», можно зайти на сайт HP и изучить другие опции: обратиться к чат-боту, ознакомиться со справочными статьями, зайти на форум. Про альтернативы напоминали несколько раз.Собеседник The Register рассказал, что многим сотрудникам нововведение не понравилось. Они отмечали: не начальству, которое придумывает подобные меры, приходится общаться с клиентами.21 февраля HP решила отказаться от обязательного 15-минутного ожидания, изучив «обратную связь». В компании надеялись, что звонящие смогут быстрее решать свои вопросы самостоятельно. Оказалось, что не все знают о других опциях техподдержки и что многим проще попросить о помощи человека.Источник фото: Kozhikode Directory#новости #техподдержка #hp