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Артур Томилко
Сервисы

В «Почту Mail» добавили возможность оплаты Steam и других игровых сервисов

Комиссия — 8%.

  • Пользователи могут покупать цифровые товары или пополнять кошельки Steam, Battle.net, Roblox, Fortnite и других популярных платформ, рассказали в «Почте Mail».
  • Функция доступна в новом разделе «Игры» — он находится во вкладке «Ваши покупки». Платежи можно совершать c карт российских банков. До 2 марта 2025 года комиссия составит 5%.
Изображение «Почты Mail» 
Изображение «Почты Mail» 
  • Steam ограничил возможность оплаты для пользователей из России в начале марта 2022 года. Приём платежей прекратили и другие платформы. Среди причин — санкции и уход из России международных платёжных систем.

#новости #mail

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