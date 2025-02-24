В «Почту Mail» добавили возможность оплаты Steam и других игровых сервисов

Комиссия — 8%.Пользователи могут покупать цифровые товары или пополнять кошельки Steam, Battle.net, Roblox, Fortnite и других популярных платформ, рассказали в «Почте Mail».Функция доступна в новом разделе «Игры» — он находится во вкладке «Ваши покупки». Платежи можно совершать c карт российских банков. До 2 марта 2025 года комиссия составит 5%.Изображение «Почты Mail» Steam ограничил возможность оплаты для пользователей из России в начале марта 2022 года. Приём платежей прекратили и другие платформы. Среди причин — санкции и уход из России международных платёжных систем.#новости #mail