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Артур Томилко
Сервисы

«2ГИС» добавил подробные 3D-карты с интерьерами вокзалов, аэропортов и торговых центров

На них показаны стойки регистрации, эскалаторы, лифты, торговые киоски, банкоматы и другие детали помещений.

  • Детальные карты доступны в новой версии мобильного приложения для более чем 60 зданий железнодорожных вокзалов и аэропортов России, рассказали в компании.
  • Среди них — Домодедово и Белорусский вокзал в Москве, новосибирский аэропорт Толмачёво и другие. На 3D-картах можно можно увидеть, например, стойки паспортного контроля, выходы на посадку или на перрон.
  • Помимо транспортных объектов, в «2ГИС» появятся детальные карты торговых центров — с корнерами, столиками на фудкортах, игровыми зонами для детей и прочими деталями. Пока такая карта доступна для московского ТЦ «Афимолл», но «в ближайшее время» добавят и другие.
  • Чтобы открыть поэтажную 3D-карту, нужно выбрать здание и приблизить его.
Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • В сентябре 2023 года «2ГИС» запустил маршруты внутри торговых центров, аэропортов и вокзалов, но без подробной детализации.
  • В ноябре 2024-го сервис анонсировал запуск 3D-карт с отображением эскалаторов, лифтов, торговых киосков и банкоматов.

#новости #2гис

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