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Карина Пардаева
Сервисы

Instagram* задумался о выделении Reels в отдельное приложение — The Information

Пользователи считают, что сейчас платформа перегружена видео.

  • По словам источника The Information, глава платформы Адам Моссери обсуждал проект с сотрудниками, пишет TechCrunch.
  • Он получил кодовое название Project Ray и направлен на улучшение рекомендаций для пользователей в США и продвижение трёхминутных видео, отмечает собеседник The Information.
Instagram
Instagram
  • Instagram* сейчас объединяет фотографии, Reels и Stories. Многие пользователи считают, что платформа перегружена видеоконтентом и утратила свою изначальную концепцию — приложения для обмена фотографиями.
  • Если компания вынесет Reels в отдельное приложение для коротких видео, это позволит Instagram* сосредоточиться на других функциях, отмечается в сообщении.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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