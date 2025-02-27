Instagram* задумался о выделении Reels в отдельное приложение — The Information

Пользователи считают, что сейчас платформа перегружена видео.По словам источника The Information, глава платформы Адам Моссери обсуждал проект с сотрудниками, пишет TechCrunch.Он получил кодовое название Project Ray и направлен на улучшение рекомендаций для пользователей в США и продвижение трёхминутных видео, отмечает собеседник The Information.InstagramInstagram* сейчас объединяет фотографии, Reels и Stories. Многие пользователи считают, что платформа перегружена видеоконтентом и утратила свою изначальную концепцию — приложения для обмена фотографиями.Если компания вынесет Reels в отдельное приложение для коротких видео, это позволит Instagram* сосредоточиться на других функциях, отмечается в сообщении.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости