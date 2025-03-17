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Евгения Евсеева
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«Готовьтесь, через пару лет у всего бизнеса будет встроенный ЕБС»: Forbes — о цели Минцифры подключить к биометрии весь бизнес

Выжимка материала издания.

  • 10 февраля 2025 года прошла встреча представителей e-commerce с главой Минцифры Максутом Шадаевым — на ней обсуждали пакет антимошеннических поправок. Они включают, например, запрет для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ на общение с клиентами через иностранные мессенджеры, сбор данных о голосах мошенников и многое другое.
  • На встрече рассказывали, как именно будет работать законопроект. Присутствовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекса», «Мегамаркета», «Авито», Lamoda, «Циана», HeadHunter и других компаний.
  • «Готовьтесь к тому, что через пару лет у всего бизнеса будет встроенный ЕБС», — заявил на собрании Шадаев. Эти слова он произнёс в ответ на опасения бизнеса по поводу внедрения биометрии. В качестве шага «навстречу бизнесу» министр обещал добиться снижения цен на использование Единой биометрической системы (ЕБС).

Что говорят в правительстве

  • В Минцифры настаивают: о повсеместном внедрении биометрии речи не идёт.

Как лично министр, так и другие представители министерства регулярно встречаются с бизнесом по вопросам внедрения биометрических технологий. Обсуждается законопроект по борьбе с кибермошенничеством, в котором, в частности, предлагается предоставить пользователям маркетплейсов и классифайдов использовать биометрию в качестве второго фактора защиты учётных записей.

Это необходимо для защиты личных данных и финансов пользователей. Мера поможет предотвратить мошенничество с банковскими картами и заказами. При этом речь не идёт о том, чтобы биометрия в качестве второго фактора защиты аккаунтов стала обязательной для граждан. Это запрещено законом, у россиян всегда должна оставаться альтернатива.

пресс-служба Минцифры
  • В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко говорят, что принцип использования биометрии «основан на добровольности». Она выступает в качестве «альтернативного» способа получения услуг. А закон запрещает «любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию».

Что думает бизнес

Отрасль выступает однозначно против внедрения ЕБС для идентификации пользователей, так как она слишком дорогая и не решает сути проблемы. Большинство обманутых пользователей добровольно отдают свои данные мошенникам, и никакие биометрические технологии их не обезопасят.

представитель крупной онлайн-платформы
  • Если пользователь воспользуется ЕБС на маркетплейсах — за каждый такой случай бизнес будет платить ЦБТ («Центру биометрических технологий», оператору ЕБС) за обращение к системе. По «грубым оценкам», ежегодные совокупные отчисления бизнеса в адрес ЦБТ превысят 15 млрд рублей, считает собеседник издания.
  • Опрошенные Forbes участники рынка сомневаются в целесообразности планов регулятора, считая их «принуждением, которое приведёт к большим расходам». В Wildberries и Russ называют меру «чрезмерной». Она «приведёт к неоправданным расходам на фоне уже внедрённого компаниями онлайн-сектора комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством».

Если Wildberries будет обязана предоставить вход по ЕБС для всех пользователей, то затраты составят до нескольких десятков миллионов рублей в день или до нескольких миллиардов рублей в год. При этом наши пользователи не сталкиваются с массовыми случаями несанкционированного доступа к их аккаунтам. Чаще всего жертвами мошенников покупатели становятся в случаях использования фишинговых схем и методов социальной инженерии. А эффективность биометрии в данном случае вызывает вопросы.

Wildberries и Russ
  • В Lamoda считают, что внедрение биометрии принесёт бизнесу «довольно ощутимые издержки», сдвиг сроков реализации других «значимых операционных ИТ-проектов».
  • В АКИТ (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) говорят, что использование ЕБС «сопряжено с высокими затратами». По мнению ассоциации, идентификация с применением ЕБС оправдывает себя, лишь когда речь идёт о дистанционной продаже товаров, для покупки которых нужно подтверждение возраста покупателя, — то есть алкоголя и другого.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • ЕБС создана в 2018 году. В конце 2021-го она получила статус государственной информационной системы. А в 2022-м Госдума приняла законопроект, согласно которому сдача биометрии должна быть добровольной. С июня 2023 года вступил в силу закон, согласно которому собирать и хранить так называемую «сырую» биометрию может только ЕБС.
  • Аккредитацию для работы с биометрией в статусе коммерческой биометрической системы прошли 16 организаций, всего с ЕБС взаимодействует около 200 организаций, отмечает издание.

#новости #биометрия

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