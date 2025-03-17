«Готовьтесь, через пару лет у всего бизнеса будет встроенный ЕБС»: Forbes — о цели Минцифры подключить к биометрии весь бизнес

Как лично министр, так и другие представители министерства регулярно встречаются с бизнесом по вопросам внедрения биометрических технологий. Обсуждается законопроект по борьбе с кибермошенничеством, в котором, в частности, предлагается предоставить пользователям маркетплейсов и классифайдов использовать биометрию в качестве второго фактора защиты учётных записей.

Это необходимо для защиты личных данных и финансов пользователей. Мера поможет предотвратить мошенничество с банковскими картами и заказами. При этом речь не идёт о том, чтобы биометрия в качестве второго фактора защиты аккаунтов стала обязательной для граждан. Это запрещено законом, у россиян всегда должна оставаться альтернатива.