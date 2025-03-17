Видеосервис Nuum от МТС заморозил платные подписки и донаты авторам

И закрыл монетизацию. Об этом видеосервис сообщил 14 марта 2025 года, внимание на это обратил «Хабр». Тогда же перестала действовать партнёрская программа для блогеров — её добавили в марте 2023-го.С 15 апреля 2025-го пропадут платные подписки. Новые оформить уже нельзя. С 30 мая исчезнет возможность «донатить» авторам. С этой же даты отключат личный кабинет для партнёрской программы — вместе с этим нельзя будет вывести деньги самому, нужно будет обращаться в техподдержку.В феврале 2024-го «Ведомости» сообщали, что МТС планирует «оптимизировать» затраты на Nuum — но закрывать его не собирается.МТС запустила тестирование видеоплатформы Nuum с разными типами видео и возможностью вести прямые эфиры в декабре 2023 года. Её собирались интегрировать с ключевыми сервисами оператора: «МТС ID», «МТС Pay», «МТС Маркетолог, «МТС Big Data», CloudМТС и другими.Nuum использует уже принадлежащую МТС марку: под этим названием оператор в декабре 2020 года запустил финансовую платформу для геймеров с бонусами на игры и возможностью выпустить виртуальную банковскую карту. В апреле 2022 года сервис приостановил работу на фоне ухода из России Visa и Mastercard.#новости #nuum