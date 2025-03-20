Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Образование
Право
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

РКН связал сбой у некоторых сервисов и операторов с «использованием иностранной серверной инфраструктуры»

Именно на ней, говорит регулятор, и «фиксируются» проблемы.

  • По данным Downdetector, жалобы поступают на работу Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Cloudflare, FunPay, Twitch, Character AI, Roblox, DeepSeek, МТС, «Ростелекома» и «Билайна».
  • Утром 20 марта 2025 года Роскомнадзор (РКН) предупредил, что в «ближайший месяц» проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Проверки необходимы, чтобы понять, как повысить устойчивость и безопасность систем.
РКН связал сбой у некоторых сервисов и операторов с «использованием иностранной серверной инфраструктуры»
  • Рассуждая о замедлении YouTube в России, регулятор объяснял: снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи и предпочтя процедуру банкротства московского офиса».

#новости #роскомнадзор

18
4
1
59 комментариев