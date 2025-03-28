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Евгения Евсеева
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«Если честно — *********»: создатель «Глаза Бога» рассказал, что закрыл Telegram-бота «до момента, пока не станет понятно, можно ли возобновить работу»

Сервис приостановил работу в конце февраля 2025 года.

  • Про разработку бота, обыски, работу с силовиками и компаниями его создатель Евгений Антипов рассказал Telegram-каналу Baza.

Про работу с компаниями и правоохранительными органами

  • К Антипову обращаются банки — присылают корпоративные почты сотрудников и просят проверить на утечки.

Как-то со мной связался крупный банк — там хотели отыскать мошенников, разводящих их клиентов. Мне дали номера телефонов, я проверил запросы за определённый период. Заметил ряд аккаунтов. Я их добавил в специальный чат, где отображались все запросы этих аккаунтов. В банке мне сказали: вы эти аккаунты не блокируйте, мы будем работать на опережение. Мы попробовали, им очень сильно зашло. Позже другие банки стали с той же просьбой обращаться.

Евгений Антипов, разработчик «Глаза Бога»
  • Также однажды он предоставил «безвозмездный доступ» сети поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт».
  • Сотрудничает он и с правоохранительными органами — для них есть отдельная почта, куда нужно обращаться.

По закону это происходит как наведение справок. То есть вы как сотрудник получаете любые данные, будь то контакт или любой сайт. Вы отправляете этот запрос, допустим, в «ВКонтакте», и вам должны предоставить все регистрационные данные, которые юзер указал, в том числе устройство и IP-адрес. В нашем случае так же.

Сотрудник ко мне приходит, присылает мне определённый айдишник и спрашивает, является ли он пользователем «Глаза Бога». Если да, нужны его регистрационные данные, и я их выдаю. Обычно просят телефон и ID. Запросы сильно ускоряют работу сотрудников, в боте можно за 30 секунд получить информацию, которую они бы вручную собирали несколько дней.

Евгений Антипов, разработчик «Глаза Бога»

Про заработок и запросы

  • Приносить «ощутимый доход» бот стал в 2021 году. Изначально цели зарабатывать на нём не было: Антипову нравилось, что тот «быстро растёт». В 2020-м было 800 тысяч пользователей, а к концу 2021-го — 20 млн.
  • До приостановки работы в будний день ежедневно регистрировались 50-60 тысяч пользователей, говорит Антипов. Самый популярный запрос — номер телефона. Их «пробивают» в день 2-3 млн раз. По номеру автомобиля ищут 200-300 тысяч раз в день, по фотографии — около 150 тысяч.
  • Основной доход — не от бота, а от b2b-запросов. Антипов разрабатывает для каждой компании «индивидуальную модель»: например, для проверки судимости по фамилии, имени и отчеству.

У нас есть огромная открытая база судимостей. Но там нет удобного поиска по ФИО. И я все-все эти документы через искусственный интеллект сканирую и собираю, делаю полнотекстовый поиск. Классно работает. Таких фишек море.

Евгений Антипов, разработчик «Глаза Бога»

Про обыски и приостановку работы Telegram-бота

  • 11 декабря 2024 года в силу вступила статья 272.1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за незаконное использование и передачу персональных данных.
  • По мнению Антипова, статья подходит ситуациям со взломом баз данных и украденной информацией — в пример он приводит взлом «Яндекс Еды». Но должны быть исключения для компаний в сфере информационной безопасности.

В сегменте b2c не должно быть утечек. Ни дома хранить, ни на компьютере хранить. Они там ещё написали фразу, что можно собирать данные про себя либо что-то про семью. Я тут тоже не согласен. То есть, условно, я могу скачать «Яндекс Еду» и собрать информацию про себя и свою семью? Нет, нельзя, никому нельзя. Утечки данных должны быть доступны только компаниям, которые либо имеют какую-то лицензию, либо компаниям, которые занимаются информационной безопасностью и берут на себя эту ответственность.

Евгений Антипов, разработчик «Глаза Бога»
  • Но также нужно различать: когда человек заведомо знал, что нарушает закон, взламывая или покупая данные, а когда — «просто скачал файл без злого умысла, посмотрел, посмеялся и закрыл».
  • Если признать «Глаз Бога» незаконным, а пользователь, зная об этом, будет пользоваться им — это нарушение закона. Но если «не понимает, что это за данные», то нет.

Бота я закрыл до того момента, пока не придёт понимание, что можно возобновлять работу, что это не нарушает закон и у нас не будет проблем. Если быть до конца честным — ******** (испугался — vc.ru). Страшно, когда не понимаешь, как это может отразиться на тебе и твоей семье. Поэтому я пока и не возвращаюсь в Россию, хотя мои жена и ребёнок там.

Евгений Антипов, разработчик «Глаза Бога»

#новости #глазбога

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