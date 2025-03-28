По закону это происходит как наведение справок. То есть вы как сотрудник получаете любые данные, будь то контакт или любой сайт. Вы отправляете этот запрос, допустим, в «ВКонтакте», и вам должны предоставить все регистрационные данные, которые юзер указал, в том числе устройство и IP-адрес. В нашем случае так же.

Сотрудник ко мне приходит, присылает мне определённый айдишник и спрашивает, является ли он пользователем «Глаза Бога». Если да, нужны его регистрационные данные, и я их выдаю. Обычно просят телефон и ID. Запросы сильно ускоряют работу сотрудников, в боте можно за 30 секунд получить информацию, которую они бы вручную собирали несколько дней.