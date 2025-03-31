Microsoft уберёт с «экрана смерти» в Windows смайлик и QR-код — цвет менять не будут

Он отображается зелёным в сборке для инсайдеров с 2016 года.Об этом компания сообщила в в анонсе сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.Изменится общий интерфейс: пропадёт смайлик «:(» и QR-код, по которому можно перейти, чтобы получить помощь.Компания напомнила, что для инсайдеров «экран смерти» отображается как зелёный, для обычных пользователей он останется синим. Некоторые СМИ же сообщили, что цвет экрана сменят. Это не так.Источник: Microsoft«Экран смерти»«Синий экран смерти» впервые появился Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы. В 2021 году Microsoft сменила его на чёрный, но затем вернула синий.Зелёный цвет для «экрана смерти» Microsoft использует с 2016 года — он отображается так в сборке для инсайдеров.#новости #windows