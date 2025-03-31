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Евгения Евсеева
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Microsoft уберёт с «экрана смерти» в Windows смайлик и QR-код — цвет менять не будут

Он отображается зелёным в сборке для инсайдеров с 2016 года.

  • Об этом компания сообщила в в анонсе сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.
  • Изменится общий интерфейс: пропадёт смайлик «:(» и QR-код, по которому можно перейти, чтобы получить помощь.
  • Компания напомнила, что для инсайдеров «экран смерти» отображается как зелёный, для обычных пользователей он останется синим. Некоторые СМИ же сообщили, что цвет экрана сменят. Это не так.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
«Экран смерти»
«Экран смерти»
  • «Синий экран смерти» впервые появился Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы. В 2021 году Microsoft сменила его на чёрный, но затем вернула синий.
  • Зелёный цвет для «экрана смерти» Microsoft использует с 2016 года — он отображается так в сборке для инсайдеров.

#новости #windows

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