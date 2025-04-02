Сервисом по проверке оформленных на пользователя SIM-карт воспользовались почти 6 млн раз меньше чем за сутки

С помощью него пользователи могут увидеть на Госуслугах свои номера от 42 операторов. Сервис «Сим-карты», который позволяет посмотреть количество оформленных абонентских номеров, запустили на Госуслугах вечером 1 апреля 2025 года.На 15:00 мск 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз, рассказали в Минцифры. В среднем пользователи обращались к сервису 7000 раз в минуту, а 1000 запросов в секунду фиксировали в пик нагрузки в 22:45 мск 1 апреля.Кроме просмотра информации о SIM-картах пользователи с помощью сервиса также могут заблокировать номер до выяснения обстоятельств либо расторгнуть договор — но только если оператор подключился к этим опциям.Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении покупки SIM-карт: в частности, иностранцы смогут иметь не более 10 номеров на человека, в том числе корпоративных, россияне — не более 20. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, до 1 ноября — с российскими гражданами.#новости