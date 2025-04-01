На Госуслугах появился сервис для проверки количества оформленных на пользователя SIM-карт

Чтобы убедиться, что мошенники не зарегистрировали SIM-карты на его имя.1 апреля 2025 года на Госуслугах заработал сервис «Сим-карты», рассказали в Минцифры. С помощью него пользователи смогут посмотреть количество оформленных на них абонентских номеров — личных и корпоративных.По кнопке «Действия» возле номера можно дать ему название. По той же кнопке — заблокировать номер или расторгнуть договор с оператором связи, но только если оператор подключился к этим опциям. У МТС и «Билайна» такой возможности пока нет, убедилась редакция vc.ru.При расторжении договора нужно предварительно погасить задолженность, если она есть, уточнили в Минцифры.Источник: МинцифрыСогласно описанию сервиса на сайте, номера может не быть в списке, если пользователь оформил SIM-карту менее суток назад, если на него не оформлено ни одной SIM-карты или если он поменял паспорт (в этом случае нужно переоформить номер на новый документ).Источник: МинцифрыЛетом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении покупки SIM-карт: в частности, иностранцы смогут иметь не более 10 номеров на человека, в том числе корпоративных, россияне — не более 20. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, до 1 ноября — с российскими гражданами.В апреле 2025 года Путин подписал закон о создан��и государственной системы для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Он в том числе разрешит пользователям устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.#новости #госуслуги