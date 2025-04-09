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Артур Томилко
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The Information узнало, что Instagram* работает над приложением для iPad

Но когда его могут выпустить — неизвестно.

  • Об этом изданию рассказал один из сотрудников Meta*, передаёт 9to5mac. В компании считают, что запуск версии Instagram* для iPad позволит «извлечь выгоду» из сохраняющейся неопределённости вокруг работы TikTok в США.
  • Сейчас владельцы iPad могут использовать версию Instagram* для iPhone, но она раскрывается не на весь экран, либо отображается в увеличенном масштабе.
Источник фото: 9to5mac
Источник фото: 9to5mac
  • В Meta* на протяжении многих лет отказывались разрабатывать версию Instagram* для iPad. В 2020 году глава сервиса Адам Моссери объяснял это нехваткой ресурсов для поддержки двух платформ. В 2023-м он заявил, что это «не приоритет».
  • У компании также нет отдельного приложения WhatsApp для iPad. Его бета-версию тестируют с 2023 года.

*Meta, которая владеет Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #instagram

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