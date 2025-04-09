The Information узнало, что Instagram* работает над приложением для iPad

Но когда его могут выпустить — неизвестно. Об этом изданию рассказал один из сотрудников Meta*, передаёт 9to5mac. В компании считают, что запуск версии Instagram* для iPad позволит «извлечь выгоду» из сохраняющейся неопределённости вокруг работы TikTok в США.Сейчас владельцы iPad могут использовать версию Instagram* для iPhone, но она раскрывается не на весь экран, либо отображается в увеличенном масштабе.Источник фото: 9to5macВ Meta* на протяжении многих лет отказывались разрабатывать версию Instagram* для iPad. В 2020 году глава сервиса Адам Моссери объяснял это нехваткой ресурсов для поддержки двух платформ. В 2023-м он заявил, что это «не приоритет».У компании также нет отдельного приложения WhatsApp для iPad. Его бета-версию тестируют с 2023 года.*Meta, которая владеет Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена. #новости #instagram