Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Телеграм
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Instagram* запустил видеоредактор Edits — аналог CapCut от китайского владельца TikTok

Соцсеть представила его в январе 2025 года.

  • Теперь приложение доступно для iOS и Android, обратило внимание The Verge.
  • В видеоредакторе Edits пользователи могут наложить музыку из каталога, эффекты на видео или изображение, применить фильтры, наложить субтитры или текст, вырезать объект и использовать другие функции, убедился редактор vc.ru.
  • Готовый ролик можно сохранить на устройстве в разрешении HD, 2K или 4K и поделиться им в Instagram* или Facebook*.
  • Также есть вкладки с камерой и лентой видео — из роликов последней можно копировать музыку для своих проектов, добавлять видео в закладки в Instagram* и оставлять заметки. Ещё одна вкладка содержит данные по просмотрам.
  • На момент запуска все функции бесплатные. Но глава Instagram* Адам Моссери говорил, что в будущем могут появиться платные опции, отмечает TechCrunch.
  • Издание также указывает, что, в отличие от видеоредактора CapCut от ByteDance (владелец TikTok), пользователи Edits могут экспортировать видео без водяных знаков бесплатно.
Источник: Meta* / TechCrunch
Источник: Meta* / TechCrunch

*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #instagram

4
6 комментариев