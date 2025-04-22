Instagram* запустил видеоредактор Edits — аналог CapCut от китайского владельца TikTok

Соцсеть представила его в январе 2025 года.Теперь приложение доступно для iOS и Android, обратило внимание The Verge.В видеоредакторе Edits пользователи могут наложить музыку из каталога, эффекты на видео или изображение, применить фильтры, наложить субтитры или текст, вырезать объект и использовать другие функции, убедился редактор vc.ru.Готовый ролик можно сохранить на устройстве в разрешении HD, 2K или 4K и поделиться им в Instagram* или Facebook*.Также есть вкладки с камерой и лентой видео — из роликов последней можно копировать музыку для своих проектов, добавлять видео в закладки в Instagram* и оставлять заметки. Ещё одна вкладка содержит данные по просмотрам.На момент запуска все функции бесплатные. Но глава Instagram* Адам Моссери говорил, что в будущем могут появиться платные опции, отмечает TechCrunch.Издание также указывает, что, в отличие от видеоредактора CapCut от ByteDance (владелец TikTok), пользователи Edits могут экспортировать видео без водяных знаков бесплатно.Источник: Meta* / TechCrunch*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram