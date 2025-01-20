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Полина Лааксо
Сервисы

Instagram* представил видеоредактор Edits — аналог CapCut от китайского владельца TikTok

CapCut удалили из американских магазинов App Store и Google Play из-за закона о «бане» TikTok в стране.

  • Edits разработали для тех, кто «создаёт короткие ролики на телефоне», рассказал глава Instagram* Адам Моссери. Так, в приложении будут камера, инструменты для редактирования, разделы для поиска вдохновения, список популярных песен, возможность создавать черновики и делиться ими с другими авторами и друзьями.
  • Максимальная длина видео, которое можно будет снять на камеру в Edits, — десять минут. Качество загрузки в Instagram* — 1080p. Пользователи, которые выложат результаты в соцсеть, получат аналитику по вовлечению в лентах.
  • Приложение можно «предзаказать» в App Store. Оно заработает с 13 марта 2025 года и будет поддерживать русский язык. До этого времени компания протестирует его среди ограниченного круга авторов — чтобы получить обратную связь. Версию для Android представят позже.
Интерфейс Edits
Интерфейс Edits
Интерфейс Edits
Интерфейс Edits
  • TechCrunch напомнило: Meta* не первый раз «пытается заполнить пробелы». Сервис коротких видеороликов Reels она представила после блокировки TikTok в Индии в 2020 году. В 2023-м запустила аналог Х (в прошлом Twitter) Threads* — после того, как X выкупил Илон Маск.
  • Но в ответ на сравнения с CapCut Моссери уточнил, что Instagram* потратил «месяцы» на разработку сервиса и тот будет «заметно отличаться от CapCut»: в нём будет больше инструментов для редактирования, а аудитория, скорее всего, будет «меньше», так как Edits предназначен прежде всего для авторов.

*Meta, которая владеет Instagram* и Threads*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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11
21 комментарий
Big Lebovvski (Владислав)

Заказать?! В Апсторе хоть что то бесплатное есть?

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Sasha

Клоун ты

4
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daddymedved

Вот, проверил

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new_comment

Приложение можно «предзаказать» в App Store. Оно заработает с 13 марта 2025 годаВ эппстор можно выкладывать неработающие приложения? Цукербергу разрешили заниматься скамом?

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Камиль Харисян

Предзаказ всегда был. Особенно игр и пр

1
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daddymedved

Можно

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Максим Исаев

Что-то дофига новостей про инсту за последние сутки. Как будто, Цукерберг специально готовил к запрету ТикТока. Типа не переживайте, смотрите у нас чего есть.

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