Instagram* представил видеоредактор Edits — аналог CapCut от китайского владельца TikTok

CapCut удалили из американских магазинов App Store и Google Play из-за закона о «бане» TikTok в стране.Edits разработали для тех, кто «создаёт короткие ролики на телефоне», рассказал глава Instagram* Адам Моссери. Так, в приложении будут камера, инструменты для редактирования, разделы для поиска вдохновения, список популярных песен, возможность создавать черновики и делиться ими с другими авторами и друзьями.Максимальная длина видео, которое можно будет снять на камеру в Edits, — десять минут. Качество загрузки в Instagram* — 1080p. Пользователи, которые выложат результаты в соцсеть, получат аналитику по вовлечению в лентах.Приложение можно «предзаказать» в App Store. Оно заработает с 13 марта 2025 года и будет поддерживать русский язык. До этого времени компания протестирует его среди ограниченного круга авторов — чтобы получить обратную связь. Версию для Android представят позже.Интерфейс EditsИнтерфейс EditsTechCrunch напомнило: Meta* не первый раз «пытается заполнить пробелы». Сервис коротких видеороликов Reels она представила после блокировки TikTok в Индии в 2020 году. В 2023-м запустила аналог Х (в прошлом Twitter) Threads* — после того, как X выкупил Илон Маск.Но в ответ на сравнения с CapCut Моссери уточнил, что Instagram* потратил «месяцы» на разработку сервиса и тот будет «заметно отличаться от CapCut»: в нём будет больше инструментов для редактирования, а аудитория, скорее всего, будет «меньше», так как Edits предназначен прежде всего для авторов.*Meta, которая владеет Instagram* и Threads*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Заказать?! В Апсторе хоть что то бесплатное есть?
Клоун ты
Вот, проверил
Приложение можно «предзаказать» в App Store. Оно заработает с 13 марта 2025 годаВ эппстор можно выкладывать неработающие приложения? Цукербергу разрешили заниматься скамом?
Предзаказ всегда был. Особенно игр и пр
Можно
Что-то дофига новостей про инсту за последние сутки. Как будто, Цукерберг специально готовил к запрету ТикТока. Типа не переживайте, смотрите у нас чего есть.