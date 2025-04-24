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Карина Пардаева
Сервисы

В Google Play изменили способ подтверждения покупки — теперь для этого нужно провести пальцем по экрану

Так компания надеется сократить число случайных транзакций.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Google начала внедрять новый способ подтверждения покупок и оформления подписок в своём магазине приложений. Вместо привычной кнопки «Купить» пользователям нужно провести пальцем по экрану — «свайпнуть» вправо, чтобы завершить транзакцию, пишет Android Authority.
  • По словам одного из пользователей, функция появилась в версии Play Store 45.8.21-31, хотя о её поддержке упоминалось ещё в версии 45.6, отмечает издание.
До: кнопка «Подписаться» Источник фото: Android Authority
После: просьба «зажать» и «свайпнуть» для подписки
  • Пока функция доступна не всем — её внедрение происходит постепенно. В Google надеются, что свайп сделает процесс покупки более удобным и защитит от случайных нажатий.

#новости #googleplay

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