Spotify обновил iOS-приложение в США после решения суда, который запретил Apple брать комиссию за покупки вне App Store

Сама Apple обновила правила американского App Store.30 апреля 2025 года суд в США запретил Apple брать комиссию за покупки вне App Store, блокировать или ограничивать «использование кнопок или других призывов к действию», ограничивать разработчиков в выборе стиля или места размещения ссылок для покупок вне приложения.Сразу же Spotify подал заявку на обновление своего iOS-приложения в США. Оно позволит американским пользователям «наконец-то увидеть» стоимость подписок и акций в приложении, легко менять тип подписки, использовать другие варианты оплаты, кроме платёжной системы Apple, и прочее. 2 мая стриминговый сервис сообщил, что Apple одобрила обновление.Глава Epic Games Тим Суини отметил, что Spotify стало первым крупным iOS-приложением, которое воспользовалось предоставленным судом правом.О планах обновить приложение для iPhone сообщил и Patreon. Платёжный сервис Stripe выпустил руководство для iOS-разработчиков, в котором рассказал, как принимать платежи с помощью сервиса вне приложений.Сама Apple обновила правила App Store в США, чтобы они «соответствовали решению суда относительно кнопок, внешних ссылок и других призывов к действию в приложениях».Судья Ивонн Гонсалес Роджерс обязала Apple внести изменения в App Store, поскольку посчитала, что компания нарушила предписание суда от 2021 года, вынесенное в рамках антимонопольного разбирательства компании и Epic Games.Apple заявила, что «категорически не согласна» с решением и подаст апелляцию. Epic Games обещала вернуть игру Fortnite в App Store в США. «Битву» Epic Games похвалил и основатель Telegram Павел Дуров, назвав его «эпической победой» и призвав «освободить остальной мир» от тридцатипроцентных комиссий Apple.#новости #spotify #apple