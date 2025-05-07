Netflix запустит в мобильном приложении ленту вертикальных видео с моментами из фильмов и сериалов

Протестировать функцию смогут пользователи iOS и Android «по всему миру в ближайшие недели».Источник фото: NetflixНовая вкладка появится на главной странице приложения. Пользователи смогут пролистывать короткие ролики из оригинальных проектов Netflix. Алгоритмы будут подбирать их индивидуально для каждого зрителя, пишет TechCrunch.Прямо из ленты можно будет включить фильм или сериал, добавить его в «Мой список» или поделиться с друзьями.Запуск функции TechChrunch объясняет опасениями сервиса тем, что зрители всё чаще отдают предпочтение TikTok, YouTube Shorts и Instagram* Reels.Кроме того, компания анонсировала несколько других нововведений, включая поиск на базе ИИ, обновлённую главную страницу для ТВ и улучшенные рекомендации в реальном времени.В 2021 году Netflix запустил «аналог» TikTok — Fast Laughs. Лента на платформе состояла из забавных моментов из фильмов и сериалов. Позднее сервис начал тестировать в мобильном приложении ленту с короткими видео для детей.*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России#новости #netflix