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Карина Пардаева
Сервисы

Netflix запустит в мобильном приложении ленту вертикальных видео с моментами из фильмов и сериалов

Протестировать функцию смогут пользователи iOS и Android «по всему миру в ближайшие недели».

Источник фото: Netflix
Источник фото: Netflix
  • Новая вкладка появится на главной странице приложения. Пользователи смогут пролистывать короткие ролики из оригинальных проектов Netflix. Алгоритмы будут подбирать их индивидуально для каждого зрителя, пишет TechCrunch.
  • Прямо из ленты можно будет включить фильм или сериал, добавить его в «Мой список» или поделиться с друзьями.
  • Запуск функции TechChrunch объясняет опасениями сервиса тем, что зрители всё чаще отдают предпочтение TikTok, YouTube Shorts и Instagram* Reels.
  • Кроме того, компания анонсировала несколько других нововведений, включая поиск на базе ИИ, обновлённую главную страницу для ТВ и улучшенные рекомендации в реальном времени.
  • В 2021 году Netflix запустил «аналог» TikTok — Fast Laughs. Лента на платформе состояла из забавных моментов из фильмов и сериалов. Позднее сервис начал тестировать в мобильном приложении ленту с короткими видео для детей.

*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России

#новости #netflix

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