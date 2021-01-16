Компания рассчитывает на оценку в $6-8 млрд, писало Bloomberg.

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Американская Bumble (приложения Bumble и Badoo) подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq под тикером BMBL.

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Согласно документу, выручка компании в 2019 году составила $488,9 млн (+35,8% год к году). С 29 января по 30 сентября 2020 года выручка составила $376,6 млн.

У Bumble было 42 млн пользователей в месяц в третьем квартале и 2,4 млн платящих пользователей, по данным на сентябрь, говорится в документе. У конкурирующего Tinder 57 млн пользователей и 5,9 млн подписчиков.

О возможном IPO Bumble в сентябре 2020 года говорили источники Bloomberg. По словам одного из них, компания рассчитывает на оценку в $6-8 млрд. Bumble готовится к выходу на биржу в начале 2021 года, писало издание.