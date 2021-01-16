Сервис для знакомств Bumble подал заявку на IPO на Nasdaq Статьи редакции
Компания рассчитывает на оценку в $6-8 млрд, писало Bloomberg.
Американская Bumble (приложения Bumble и Badoo) подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq под тикером BMBL.
Согласно документу, выручка компании в 2019 году составила $488,9 млн (+35,8% год к году). С 29 января по 30 сентября 2020 года выручка составила $376,6 млн.
У Bumble было 42 млн пользователей в месяц в третьем квартале и 2,4 млн платящих пользователей, по данным на сентябрь, говорится в документе. У конкурирующего Tinder 57 млн пользователей и 5,9 млн подписчиков.
О возможном IPO Bumble в сентябре 2020 года говорили источники Bloomberg. По словам одного из них, компания рассчитывает на оценку в $6-8 млрд. Bumble готовится к выходу на биржу в начале 2021 года, писало издание.
Приложение Bumble создала в 2014 году Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble, — её оценили в $3 млрд.
1) В Москве и Питере в Bumble девушки-то есть? В миллионнике другом регистрировался - с десяток и все...Не дошла до нас мода на "девушки делают первый шаг"? В Bumble, кстати, кто платит - все пользователи или соблюдается принцип "девушки решают"?)
2) В тиндере кого-нибудь блокировали просто так? Регистрировался года 3 назад, заходил урывками, мерзостей от меня не было, но недавно заблочили навсегда и не говорят за что, просто "нарушили правила", я прочитал - единственное что нарушил - это"действия, вредящие tinder" - оставил плохой отзыв в маркете по поводу ботов и обмана в "вы нравитесь им..."
Интересно про ботов в Тиндере в "вы нравитесь им". Думаете, сам Тиндер это делает?
Боты - не знаю кто, но знаю, что Тиндер ничего с этим не делает или делает крайне вяло. Все же думаю, что Тиндер - чтобы вы дольше там зависали. На карантине листал - куча Бритни, Эшли, Эмбер, Хизер с явно западными лицами и это не считая откровенных фейков - когда берут фото актрисы популярной.
Про "в вы им нравитесь" - там куча девушек, которых ты ДИЗлайкнул (размыто не совсем, можно заметить, замечено не раз, не два, не три). Оставляют чтобы вы "ух, я популярный, заплачу чтобы посмотреть-выбрать").
Комментарий удален
В целом, пустое приложение. Тётки должны писать первые, но в 95% случаев максимум на что хватает их фантазии это смайлик или машушая ручка и дальше сидят ждут (но это претензия к теткам, а не к приложению) . Таким дурам в ответ точно такжу шлю картинку, после чего большинство из них отваливается. Фейки есть, плюс какие-то акки для создания видимости активности. Платить за это не вижу смысла
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